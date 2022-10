“Corta!”

Michel Hazanavicius (“O Artista”) assina este “remake” francês do filme japonês “Mortos, Vivos, Câmara, Acção!”, de Shin’ichirô Ueda, onde uma equipa que está a rodar um filme de “zombies” de baixo orçamento, em direto para a televisão, numa base abandonada da II Guerra Mundial, é atacada por “zombies” verdadeiros, mas o realizador continua a filmar. Só que as aparências iludem. Pese embora a aplicação de Hazanavicius e de todo o elenco (com destaque para Romain Duris no realizador), as pequenas adaptações feitas à história para a realidade francesa e a homenagem sincera ao cinema de terror pobrezinho, “Corta!” perde sempre quando comparado com o original nipónico, ele mesmo inspirado numa peça de teatro.

“No País de Alice”

Aqui há poucos anos, o realizador português Rui Simões pegou em Alice, a sua filha pequena, e foi com ela Portugal fora, para que visse cidades e aldeias, festas populares e tradições, e paisagens variadas, visitando ao mesmo tempo alguns amigos e amigas do pai, ligados às artes, às letras e às ciências (entre eles, Maria João Pires e Tiago Taron), que falassem à menina do que fazem e sobre onde vivem. O passeio acabou por ficar a meio por causa do Covid, e pai e filha tiveram que voltar a Lisboa e ficar confinados em casa. Mesmo incompleto, “No País de Alice” fica como um documentário simpaticamente descontraído, de iniciação ao país de uma criança curiosa e atenta, e que se conclui com um sentimento de esperança.

“Triângulo da Tristeza”

Após “O Quadrado”, que lhe valeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2017, o sueco Ruben Östlund repetiu a proeza este ano com “Triângulo da Tristeza”. Dois modelos, Yaya (a malograda Charlbi Dean), também “influencer” de peso nas redes sociais, e o seu namorado Carl (Harris Dickinson), são convidados, com tudo pago, para um cruzeiro num luxuoso iate onde estão rodeados de gente rica, e que tem um comandante americano, bêbado e marxista (Woody Harrelson). Depois de uma violenta tempestade que põe o iate em polvorosa, são atacados por piratas africanos, o barco naufraga e os sobreviventes vão dar a uma ilha. “Triângulo da Tristeza” foi escolhido pelo Observador como filme da semana e pode ler a crítica aqui.

