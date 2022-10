O pós-verão é sinónimo de recomeços e a oportunidade perfeita para pôr em prática todas as mudanças que idealizámos como essenciais para uma vida mais feliz e saudável. Prometemos que vamos começar a fazer mais exercício, comer melhor e a dedicar à nossa saúde a atenção que merece.

A garantia de uma vida mais saudável também passa por fazer ou trocar de seguro de saúde. Assegurar que o bem-estar e a saúde da sua família estão protegidos é essencial, e um seguro de saúde dá-lhe essa confiança. Mas façamos uma pausa para refletir: será que sabe realmente escolher o melhor seguro para si?

Neste artigo damos-lhe a conhecer 7 benefícios da contratação de um seguro de saúde para que, na altura de fazer a sua escolha, saiba qual a opção mais acertada para si.

1. Soluções para todas as idades

Ao escolher um seguro é importante que escolha um que lhe ofereça segurança durante todas as etapas da sua vida. A isenção de idade máxima de adesão ou de permanência, garante que possa continuar a beneficiar de todas as vantagens do seu seguro de saúde, independentemente da sua idade.

2. Consultas de especialidade a preços reduzidos

No que toca à sua saúde, convém evitar ao máximo quaisquer surpresas e acompanhar a sua saúde com os melhores especialistas. Aplica-se o mesmo no que diz respeito ao valor a pagar por uma consulta. Ao optar por um seguro que lhe ofereça valores fixos para consultas de especialidade sabe sempre o que o espera, para que não tenha de se preocupar com mais nada a não ser a sua saúde.

3. Médico ao domicílio

Já deu por si a pensar que em algumas ocasiões que não justifiquem a ida a um hospital, seria bastante mais fácil e cómodo se o médico pudesse ir ter consigo a casa? Um bom seguro de saúde oferece-lhe este conforto sem qualquer custo adicional.

4. Condições especiais em medicina dentária

A saúde dentária é um ponto extremamente importante no que toca à saúde familiar. Certifique-se que o seu seguro lhe oferece condições especiais em consultas e tratamentos de medicina dentária para que o seu sorriso e o dos seus se mantenha sempre impecável.

5. Consultas de psicologia e psiquiatria online

Hoje em dia sabemos que ser saudável e feliz é também cuidar da nossa saúde mental. As consultas de psicologia e psiquiatria podem ser fundamentais nesse campo, especialmente quando existe a opção de fazê-las online e de forma gratuita. A rapidez da marcação da consulta e a ausência de necessidade de deslocação facilitam o acesso.

6. Descontos para famílias

Todos sabemos o quão importante é saber que a saúde de toda a família se encontra protegida a qualquer momento. Afinal, quando a nossa família está bem, nós estamos bem. Na hora de contratar um seguro de saúde verifique se existem vantagens ao adicionar os restantes membros da sua família.

7. Saúde não é apenas doença e tratamento

Um bom seguro de saúde não o acompanha apenas quando está doente. Escolha um que lhe ofereça vantagens e descontos noutros produtos ou serviços que contribuam para uma vida mais saudável e feliz.

Os seguros mais competitivos

A KeepWells, marca de Seguros e Plano de Saúde do Grupo MC lançada em parceria com a AdvanceCare (Grupo Generali), oferece vários seguros de saúde adequados a todas as idades, com preços desde os €7,5/mês, valor que está disponível apenas nesta campanha de lançamento que decorre, para já, até ao final deste ano.

Os seguros KeepWells – desde o Keep Simples, ao Keep Mais e Keep Top – apresentam-se como os mais competitivos do mercado, com preços a partir dos €7,5 por mês (Keep Simples) e uma cobertura de internamento, cirurgia e parto até 20.000 euros e 50.000 euros para os seguros Keep Mais e Keep Top, respetivamente.

Os três seguros incluem descontos em Medicina Dentária, consultas de especialidade a 25 euros e ainda, sem custos adicionais, todas as consultas que precisar de psiquiatria e psicologia online ou de Medicina Geral online ou em sua casa.

De forma totalmente gratuita, para aderentes ao Cartão Continente existe ainda o Plano de Saúde Keep Zero, com preços mais baixos em saúde privada e 10% de desconto em Cartão Continente em todos os atos médicos.

Ao aderir a um seguro KeepWells tem ainda acesso a vantagens especiais e descontos nas marcas Continente Bio, Continente Equilíbrio, Go Natural, Solinca, Wells, Dr. Wells, Worten, Yammi, Zu e Editory Hotels, para além de poder acumular 15% de desconto em cartão Continente.

Conhecidas todas as vantagens que um seguro de saúde lhe pode trazer, resta-lhe apenas tomar a decisão sobre aquele que melhor se adequa às suas necessidades e começar já a aproveitar ao máximo uma vida mais saudável.