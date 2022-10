Os Estados Unidos prolongam a declaração de emergência de saúde pública até, pelo menos, janeiro de 2023, conforme determinado pela agência federal Administração para a Preparação e Resposta Estratégica (ASPR). Os casos de covid-19 podem voltar a disparar este inverno — e não conseguir detetar cheiros fortes pode ser uma pista importante.

“Existe, e existiu desde 27 de janeiro de 2020, uma emergência de saúde pública a nível nacional”, lê-se na declaração assinada por Xavier Becerra, secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, onde se insere a ASPR.

A declaração de emergência de saúde pública, iniciada a 31 de janeiro de 2020, foi renovada esta quinta-feira e durante 90 dias (até 11 de janeiro), contrariando as declarações de Joe Biden sobre o fim da pandemia.

A declaração de emergência de saúde pública (e as respetivas renovações) permitem às agências federais expandir determinados programas sem que isso tenha de ser aprovado no Congresso, como o acesso ao Medicaid, um seguro de saúde público para pessoas de baixos rendimentos. Este seguro chegou a um número recorde de mais de 89 milhões de pessoas, noticia a CNBC.

Esta mesma declaração permitiu aumentar os serviços de telesaúde, deu aos hospitais mais autonomia e flexibilidade quando têm de alocar camas e pessoal para responder ao aumento da procura por parte dos doentes, e alargou a administração das vacinas contra a covid-19 às farmácias comunitárias.

A renovação da declaração de emergência de saúde pública é uma medida do governo norte-americano para facilitar a resposta de saúde durante o período de outono-inverno, quando se prevê que os casos de covid-19 e gripe aumentem.

A relação entre as velas de cheiro e a covid-19

No inverno de 2021-2022, Nick Beauchamp, cientista político e estatístico na Universidade do Nordeste (EUA), analisou a relação entre o aumento dos casos de covid-19 e as reclamações na Amazon sobre uma velas que são conhecidas pelo cheiro intenso (Yankee Candle).

Depois de analisar 10 mil comentários aos produtos deixados na plataforma, o investigador verificou que por cada 100 mil novos casos por semana, havia um aumento de 0,25% no número de queixas sobre a falta de cheiro nas velas, lembra o jornal britânico The Guardian.

Agora, o investigador não conseguiu encontrar essa relação: as reclamações estão a aumentar, mas os casos de covid-19 registados não. A relação não permite prever como será a evolução da curva de casos, mas não conseguir detetar um cheiro forte pode ser um sinal importante para decidir fazer um teste de diagnóstico.