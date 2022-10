Está na hora de passar à ação: é preciso decisões da próxima vez que os líderes europeus se juntarem para falar sobre o gasoduto que liga a Península Ibéria à Europa. O apelo é do primeiro-ministro português. “Temos de criar condições para saírem decisões efetivas da próxima reunião.” António Costa falava aos jornalistas em Berlim, onde, nesta sexta-feira, se encontrou com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e com o Presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. O abastecimento energético da Europa, e a construção do gasoduto dos Pirinéus, foi o tema central.

Sobre a posição da Alemanha, Costa disse “não haver evolução”: continua a apoiar o avanço da obra, assim como as instituições europeias, que consideram ser “uma prioridade” construir a infraestrutura.

“A Europa tem de diversificar as suas fontes de abastecimento”, argumentou António Costa, numa altura em que, sublinhou, os países já perceberam o risco de depender de um único fornecedor.

“A Península Ibérica tem a capacidade de produzir energia renovável, em particular hidrogénio verde, no futuro”, sublinhou o primeiro-ministro, uma capacidade que a Europa não deve desperdiçar. Pela posição geográfica, pode ser também “um ponto de descarga de gás natural que chegue dos Estados Unidos, da Costa Africana, de Tobago… Estamos mais próximos e podemos mais rapidamente fornecer o conjunto da Europa.”

António Costa recordou que tanto os consumidores de Portugal, como os de Espanha, têm pago preços elevados pela energia por estarem “praticamente isolados do resto do mercado”. Quanto ao gasoduto, o chefe do Governo defendeu que o ideal era que ligasse a Península Ibérica à França, mas também aceita soluções via Itália, “ou outras soluções diferentes, que serão mais difíceis e mais caras”, frisando que compreende os problemas ambientais e as questões económicas da França.

O encontro desta sexta-feira acontece pouco dias antes da Cimeira do Conselho Europeu, agendada para 20 e 21 de outubro. Portugal e Espanha vão continuar a defender um gasoduto que ligue a Península Ibérica ao resto da Europa através dos Pirenéus, apesar da resistência de Emmanuel Macron, chefe de Estado presidente. O projeto tem várias décadas, mas foi abandonado em 2019, altura em que os preços do gás russo estavam especialmente baixos. Com o início da guerra na Ucrânia e a crise energética que lhe está associada, Scholz voltou a relançar a discussão.