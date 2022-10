Uma organização não governamental (ONG) francesa, a Darwin Climax Coalition, e um grupo ucraniano de ativismo climático, o Razom We Stand, deram entrada a uma queixa onde acusam a multinacional francesa do setor energético TotalEnergies de ser “cúmplice com crimes de guerra”, por alegadamente ter fornecido combustível que pode ter sido utilizado em depósitos de aviões russos que bombardearam a Ucrânia.

A notícia é avançada pela agência France-Presse, que cita “uma fonte próxima do caso”, não identificada. Na queixa legal, as duas organizações acusam a TotalEnergies de ter ajudado a fornecer ao Kremlin “os meios necessários para cometer crimes de guerra”, refere ainda a AFP, citando o processo.

#BREAKING French energy giant TotalEnergies is facing legal action for 'complicity in war crimes' for allegedly helping fuel Russian planes that have bombed Ukraine, a source close to the case said pic.twitter.com/5BQ3omOdHX — AFP News Agency (@AFP) October 14, 2022

Em causa está a exploração de um complexo de produção de gás natural e gás natural liquefeto localizado no norte da Sibéria (o complexo Termokarstovoye). Até recentemente, a empresa francesa tinha 49% das ações da Terneftegaz, uma empresa que extrai gás natural deste campo. Os restantes 51% eram detidos pela empresa russa Novatek, que também era parcialmente detida (19.4% das ações) pela companhia francesa TotalEnergies.

Segundo chegou a avançar o jornal francês Le Monde, do gasoduto de Termokarstovoye saía gás natural liquefeito que era enviado para um complexo industrial controlado pela empresa russa Novate onde transformado em combustível para aviões, tendo sido enviado posteriormente para bases aéreas russas localizadas perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com o Le Monde.

A empresa francesa já se defendeu das acusações. Citada pela AFP, alega, por exemplo, que em julho vendeu à russa Novatek os seus 49% de ações da empresa de extração de gás natural Terneftegaz e garante mais: que a produção da Terneftegaz foi “exportada para o exterior” ao longo dos últimos meses, não podendo ter sido utilizada pelo exército russo como combustível para aviões de guerra. A TotalEnergies descreve mesmo as alegações feitas contra si como “difamatórias”, “infundadas” e “ultrajantes”.

Em agosto, a empresa de energia francesa publicava uma nota no seu site oficial dando conta de que suspendera “gradualmente as suas atividades na Rússia que não contribuíam para a segurança no fornecimento de energia à Europa”. Nestas atividades, incluía-se “gás natural para o mercado local russo”, produzido no complexo de Termokarstovoye.

Ainda nessa nota, a TotalEnergies indicava ter acordado a venda da percentagem de ações (49%) que detinha da empresa Terneftegaz “a 18 de julho de 2022”, em “condições económicas que permitissem à TotalEnergies recuperar dos enormes valores investidos naquele complexo”. Seguindo as “regras regulatórias russas”, foi enviado “um pedido às autoridades russas para autorizar esta transação a 8 de agosto”, tendo a empresa francesa recebido luz verde “a 25 de agosto”. No dia seguinte, “a TotalEnergies e a Novatek assinaram o acordo final de transação dos 49% de ações da Terneftegaz detidos pela TotalEnergies”, esperando-se então que o negócio ficasse “fechado em setembro”.