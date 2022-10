O ciclista português Ivo Oliveira foi esta sexta-feira medalha de bronze na perseguição individual dos Mundiais de pista, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França, o primeiro pódio para Portugal nesta edição e o segundo da carreira para o luso.

Vice-campeão mundial da disciplina em 2018, o português de 26 anos cumpriu a prova com 4.08,738 minutos, melhor do que o britânico Dan Bigham, adversário pelo último lugar do pódio.

O título mundial, disputado numa final pelo ouro 100% italiana, foi para Filippo Ganna, que bateu o recorde do mundo para superar Jonathan Milan, fixando o novo máximo em 3.59,636.