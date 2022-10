Em atualização

Cerca de um mês depois do início do novo ano letivo, João Costa, ministro da Educação, fala esta sexta-feira no Parlamento, respondendo às questões dos partidos, e faz um balanço do estado da educação nas escolas. “Para os que diziam que tudo ia correr mal, as evidências falam por si”, referiu João Costa, sobre o arranque deste ano letivo, acrescentando que, neste momento, as escolas têm em curso o “plano de recuperação das aprendizagens 21-23, o reforço de crédito horário, o incremento para as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva e o apoio tutoriais a alunos com mais dificuldades”.

“Tivemos um arranque de ano letivo sem sobressaltos”, adiantou o ministro. No entanto, logo a seguir, a deputada do PSD Sónia Ramos lembrou que as aulas começaram com “cerca de 60 mil alunos sem aulas” e acusou o Governo de “repetir erros do passado”.

Também o Chega trouxe a falta de professores para o debate, referindo que “60 mil alunos não tiveram professores pelo menos a uma disciplina” e sublinhou o desinvestimento na Educação no Orçamento do Estado para o próximo ano. Sobre este assunto, o ministro da Educação avançou dados: “Tivemos um aumento de professores, de 15 mil professores, e descongelámos as carreiras.”

Falando diretamente para a bancada do PSD, João Costa sublinhou que o partido “despediu, mandou embora e passou anos a dizer que eles (professores) não faziam falta ao sistema educativo português”.

Em relação à autonomia das escolas para a contratação de, pelo menos 30% do corpo docente, o responsável pela pasta da educação referiu apenas, em resposta à Iniciativa Liberal, que “a negociação sindical está a decorrer”. “Após o final deste mês, temos nova reunião com os sindicatos e cá estaremos para dialogar sobre esta matéria para chegar ao melhor resultado possível”, acrescentou.

Uma das novidades, que João Costa adiantou a propósito de uma questão da Iniciativa Liberal, é que “na próxima semana, o secretário de Estado da Educação vai iniciar um conjunto de reuniões nas escolas para identificar redundâncias, tarefas que não se revelam úteis para reduzir a burocracia nas escolas”. O objetivo é eliminar “tarefas inúteis”.

Em entrevista ao Observador, João Costa disse esta semana que os objetivos essenciais já para o próximo ano letivo passam pela negociação com os sindicatos dos professores, pela redução dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) até ao verão, uma medida que tem como objetivo colocar os docentes mais perto de casa, e pela redução das baixas irregulares, assumindo que as baixas irregulares serão sempre enviadas para o Ministério Público. Aliás, sobre as baixas médicas, o ministro da Educação foi bem claro: “Dos pedidos (de substituição) que nos chegam semana a semana, 90% são substituição por baixa médica. Tudo o resto é absolutamente residual, divide-se numa série de outras categorias: licenças de paternidade, alguns óbitos, infelizmente.”

As baixas médicas foram abordadas por vários partidos esta sexta-feira e, em resposta ao Bloco de Esquerda, João Costa explicou que “as questões de baixas não são para criar desconfiança” entre os docentes. “Há problemas que são para resolver, há professores contratados que são penalizados”, disse o ministro, acrescentando que o objetivo é “não assobiar para o lado e não fazer de conta que não existe”.