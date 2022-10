A Polícia Judiciária deteve três homens que tentavam introduzir uma grande quantidade de cocaína em Portugal, tendo um deles transportado a droga de avião desde um país da América Latina “meticulosamente dissimulada junto ao corpo“, indicou hoje a PJ.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que aos três detidos, entre os 24 e os 39 anos e dois deles residentes em Portugal, recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

Segundo a PJ, as detenções ocorreram na sequência de diligências desenvolvidas pela Polícia Judiciária após a deteção, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira, no aeroporto internacional de Lisboa, de “quantidade significativa de cocaína que um dos detidos transportou por via aérea desde um país da América Latina meticulosamente dissimulada junto ao corpo”.

A PJ refere que os dois outros detidos tinham por missão rececionar o estupefaciente em Portugal e proceder posteriormente à sua posterior distribuição, estupefaciente esse que foi apreendido e que, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 20.000 doses individuais.

A Polícia Judiciária refere ainda que os detidos foram neste dia de manhã presentes ao juiz de instrução para aplicação das medidas de coação, que não foram ainda reveladas.