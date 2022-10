O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar, na quarta-feira, um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT), com maturidade a um ano e um montante até 750 milhões de euros.

Numa nota, divulgada esta sexta-feira, a instituição disse que vai “realizar no próximo dia 19 de outubro pelas 10h 30 um leilão da linha de BT com maturidade em 22 de setembro de 2023, com um montante indicativo entre 500 milhões de euros e 750 milhões de euros”.

Esta quarta-feira, 12 de outubro o IGCP colocou 1.000 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a três e a nove anos, a uma taxa superior às registadas este ano em maturidades similares.

No dia 6 de outubro, o IGCP disse que esperava emitir OT e realizar dois leilões de BT no quarto trimestre.

Num comunicado divulgado com as linhas de atuação para o quarto trimestre, o IGCP precisou que nas emissões de OT são esperadas colocações de 750 a 1.000 milhões de euros por leilão e que “os leilões poderão ser realizados à segunda ou quarta quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão”.

Em relação às emissões de BT, além do leilão de próxima quarta-feira, o IGCP anunciou outro, programado para 16 de novembro, onde pretende colocar um montante total entre 750 e 1.000 milhões de euros em BT a seis e a 12 meses.