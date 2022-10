Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

Vladimir Putin, o Presidente russo, esteve reunido esta quinta-feira com Recep Erdogan, o Presidente da Turquia, num encontro à margem de uma cimeira no Cazaquistão. De acordo com o jornal New York Times (NYT), Putin terá demonstrado interesse em aumentar o fluxo de gás para a Turquia e até na ideia de transformar o país num “hub” para as exportações de gás para os países europeus.

“Se houver um interesse da Turquia e dos nossos potenciais compradores noutros países, vamos considerar a possibilidade de construir outro sistema de gasoduto e criar um hub de gás na Turquia para as vendas para outros países, a terceiros, principalmente, claro, aos países europeus, se eles estiverem interessados, claro”, cita o NYT.

O jornal nota que, embora as declarações de Vladimir Putin tenham sido vagas sobre este interesse, serão uma possível tentativa de reavivar os planos do South Stream, uma ideia de gasoduto debaixo do Mar Negro para ligar à Europa. O plano foi riscado em 2014, devido à oposição da União Europeia e dos Estados Unidos.

Do lado do Presidente turco, não foram tecidos comentários sobre esta oferta feita por Vladimir Putin. O governante turco tem tentado ter um papel de mediador na questão do conflito entre Rússia e Ucrânia: no verão, contribuiu para a assinatura do acordo para desbloquear as exportações de cereais no Mar Negro. A Ucrânia, conhecida como o “celeiro da Europa” pela elevada produção de cereais, viu as exportações bloqueadas desde o início da invasão, a 24 de fevereiro.

Os especialistas em energia, citados pelo NYT, questionam a viabilidade da proposta, especialmente tendo em conta a baixa probabilidade de a União Europeia aprovar um novo gasoduto russo para a Europa. Bruxelas está desde o início da invasão russa a tentar reduzir a dependência de energia russa.