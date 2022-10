O Tribunal de Contas foi eleito novo auditor externo da Organização Europeia de Investigação Nuclear (CERN), considerado o maior laboratório de física de partículas do mundo, na fronteira franco-suíça, entre 2023 e 2025.

Na mesma nota, o Tribunal de Contas explicou que a candidatura portuguesa à auditoria externa do CERN, uma organização composta por 23 Estados-membros, foi entregue há mais de um ano, na sequência de um concurso público internacional dirigido aos Tribunais de Contas dos vários Estados-membros.

“Esta eleição dignifica o nosso Tribunal de Contas e o nosso país e é o reconhecimento da qualidade e da nossa dedicação noutras organizações internacionais”, referiu o presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, citado no comunicado.

Ao longo do triénio 2023-2025, o Tribunal de Contas vai ter a trabalhar nesta missão uma equipa de seis pessoas, coordenadas por uma juíza conselheira.

Fundado em 1954, o laboratório do CERN localiza-se na fronteira franco-suíça, perto de Genebra, e dispõe do maior acelerador de partículas do mundo, designado de ‘Large Hadron Collider’ (LHC), cujo trabalho tem aplicação em vários domínios, desde energia, tecnologias de informação e comunicação, saúde, ou engenharia.