El Cebichero

Praça das Flores 46. Tel.: 963 611 214. Quarta a domingo, das 18h à 00h.

Para um banquete de ceviche na Praça das Flores. Dos sócios do El Clandestino em Cascais, o novo projeto que traz a Lisboa os sabores do Peru chama-se El Cabichero e inclui opções para conhecer as várias facetas da iguaria sul americana. Comece pelo cebiche el clandestino, uma mistura de mariscos com peixe branco com creme de coentros e passe pelo cebiche tradicional peruano, com peixe branco, limão aji limo (piri piri peruano), batata doce e milho. Não se esqueça ainda dos tiraditos — o peruano inclui laminas de peixe branco com creme cítrico de ali amarilo; e o misto de vieiras, com peixe branco, polvo e vieiras com creme de vieiras, kiuri milho e batata doce. Ao todo são nove opções na carta — quatro cebiches, quatro tiraditos e ainda um bao, especialidade asiática, que aqui se cruza com os sabores sul americanos.

Evilution

Avenida Marechal Gomes da Costa 19. De 8 de outubro a 11 de dezembro. Quarta a domingo, das 14h às 20h (última entrada às 19h). Entrada gratuita.

Para a evolução de Bordalo II. Desde 2017 que Lisboa não se conhecia uma grande exposição a solo do artista, conhecido internacionalmente pelas suas grandes obras no espaço público. Depois de Attero, chega Evilution, patente até 11 de dezembro no Edu Hub Lisbon. Dos conhecido Big Trash Animals a Small Trash Animals — animais feitos de desperdício, de maior e menor porte, respetivamente — a que o neto do artista Real Bordalo já nos foi habituando, poderá observar ainda peças inéditas desenvolvidas com materiais que, nos últimos anos, o artista foi recolhendo em Portugal e no estrangeiro, assim como uma série desenhada durante a pandemia. A entrada é gratuita.

SeixalJazz

Fórum Cultural do Seixal e Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, Seixal. Até 22 de outubro. Concertos às 22h. Bilhetes entre 12 euros (por concerto) e 60 euros (passe geral).

Para ouvir bom jazz na margem sul. Começou esta quinta-feira e prolonga-se até ao próximo fim-de-semana (domingo, 22), aquele que é um dos principais festivais de jazz em território nacional. A edição de este ano do Festival Internacional SeixalJazz divide-se entre dois espaços, o Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal (palco principal) e o SeixalJazz Clube, localizado na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, e levará até à margem sul do Tejo nomes de relevo, nacionais e internacionais, de este género musical. Esta sexta-feira e este sábado, será possível ouvir ao vivo no Fórum Cultural do Seixal respetivamente o Mário Laginha Trio (22h) e o trio liderado pelo pianista italiano Antonio Faraò (22h). Depois, o festival prossegue com concertos de Mário Barreiros (apresentará, em quarteto, o seu novo disco Dois Quartetos Sobre o Mar no dia 20), Ambrose Akinmusire Quartet (21) e Samara Joy (22).

“Estabelecimentos”

Praça José Queirós, 1 . Até 25 de novembro. Terça-feira a quarta-feira, das 11h às 18h. Quinta-feira, das 11h às 21h. Sexta e sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 20h. Entrada livre.

Para ver os néons de uma Lisboa antiga. Está patente até 25 de novembro a exposição que dá um novo propósito aos letreiros luminosos de antigos espaços comerciais que, gradualmente, foram encerrando — os termos que carregam dão pistas daquilo que já foram: “farmácia”, “penteados”, “rádio”, “bar”. Patente na IBD Lisboa, se na primeira parte da exposição da Letreiro Galeria eram apenas visíveis os sinais luminosos, sem se abordar a sua história passada, agora a viagem vai mais a fundo: no espaço interior onde é inaugurada a segunda parte de “Estabelecimentos”, além de mais néons — que “descrevem os artigos que aí [alpendres ou interior dos estabelecimentos de Lisboa] estavam à venda, como ‘sapatos’, ‘óculos’, ‘malas’; actividades comerciais como ‘pastelaria’, ‘diversões públicas’, ‘transitários’, ‘night club'”, lê-se no Instagram da galeria — estão expostos também alguns dos artigos que, no início do século XX, os vendedores ambulantes comercializavam pelas ruas de Lisboa.

Oktober Festa 22

Capitão Leitão, Vale Formoso e Avenida Infante D. Henrique, Marvila. Das 13h às 3h.

Para celebrar a cerveja, na companhia de música e comida. A tradição da cidade alemã de Munique chega a Lisboa, mais concretamente a Marvila, o grande centro desta bebida artesanal em Lisboa. A 15 e 16 de outubro, nos eixos Capitão Leitão, Vale Formoso e Avenida Infante D. Henrique, vai celebrar-se a quinta edição da Oktober Festa, onde vão marcar presença mais de 40 tipos de cerveja, destacando-se a IPA ZUMBA na Caneca e a IPA na Caneca Zumba, criadas exclusivamente para o evento da Lisbon Beer Department, composta pelas cervejeiras Dois Corvos, Lince, Musa e Oitava Colina — além destas quatro, a Oktober Festa recebe ainda a Vandoma, Aguarela, Barona e Aldeana. E porque a festa só termina pelas três da madrugada, a acompanhar conte com concertos e atuações de DJ, desde Clementine, Três por cento, o trio Benjamin, Pernadas e João Vaz Silva, DJ Izzy, DJ Quesadilla, Catarina Branco ou Samuel Úria. E para comer? Nada tema: há sandes de pernil, currywurst, currywurst vegan, pretzel bites & mostarda, salada de batata e bacon, pizzas ou goulash.

Moullinex — ‘Discodrama’

Coliseu de Lisboa, R. das Portas de Santo Antão 96. Sábado, 15 de outubro, a partir das 22h. Bilhetes entre 30 e 35 euros.

Para uma longa noite de dança no Coliseu de Lisboa. É melhor levar calçado confortável e preparar-se para suar durante algumas horas. Este sábado, o produtor, DJ e músico Moullinex (Luís Clara Gomes), um dos embaixadores da canção eletrónica feita em Portugal, vai apresentar um espectáculo especial no Coliseu dos Recreios. Intitulado Discodrama, é descrito como “uma verdadeira celebração entre amigos”. Ao longo de mais de horas, a sala vai tornar-se uma pista de dança, num espectáculo em três atos que terá inúmeros convidados em palco: Peaches, Da Chick, Iwona Skwarek, Afonso Cabral, Selma Uamusse, Anna Prior, Xinobi e Justin Strauss.

“EXIST/RESIST”

Avenida de Brasília, 1300-598 Lisboa. De quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 19h. Entradas de 6€ a 9€.

Para passar a tarde num museu à beira-rio. Estão três décadas de Didier Fiúza Faustino, o “artista-arquiteto”, como o próprio se define, expostas em duas salas do maat — Museu, Arquitetura e Tecnologia: na exposição “EXIST/RESIST“, que foi inaugurada no passado dia 5 de outubro, estão distribuídas as mais de 50 peças do artista franco-português, desde a objetos, desenhos, instalações, filmes. Mas há mais para ver: está patente também a exposição “Prémio Novos Artistas Fundação EDP 2022”, que destaca o trabalho de novos talentos, através da exibição de seis projetos independentes desenvolvidos pelos artistas finalistas do concurso.

Balagan

Praia do Sul, 2655-304 Ericeira. Reservas: hello@balaganfood.com. Todos os dias, das 9h às 18h.

Para provar o Médio Oriente na Ericeira. Nasceu em frente à praia do Sul o Balagan, projeto — ou hub gastronómico e cultural — pensado por Katharina, proprietária e chef. Aqui encontra dois conceitos distintos. O Deli Balagan é um café e esplanada, com uma carta feita de snacks e pequenos pratos para pequeno-almoço e almoço, que funciona como apoio de praia. No segundo piso, fica o restaurante e rooftop, onde são servidos os almoços e jantares. Num cruzamento entre os produtos portugueses e a cultura do Médio Oriente, aqui encontra camarão à bulhão pato com pão pita ou borrego temperado e salsa, shakshuka, ou koftas de borrego em pão chato com labneh. Opções vegetarianas incluídas. A somar às propostas gastronómicas, o Balagan vai apostar numa agenda paralela com iniciativas culturais.

Panda Bear e Sonic Boom

M.Ou.Co., R. de Frei Heitor Pinto 65, Porto. Sexta-feira, 14 de outubro, 20h30. Bilhetes entre 15€ e 18€.

Para descobrir ao vivo o psicadelismo de uma dupla de renome. A sala de espectáculos-musicoteca-bar-hotel-restaurante M.Ou.Co., no Porto, recebe esta sexta-feira um concerto da dupla Panda Bear e Sonic Boom, que atuou nesta última quinta-feira em Lisboa. As atuações derivam de Reset, álbum recém-editado que junta o músico Noah Lennox — membro dos Animal Collective e com uma carreira a solo com o nome artístico Panda Bear — a Peter Kember, antigo membro dos Spacemen 3 e atualmente conhecido como Peter Kember. Esperam-se “canções caleidoscópias” e “o encontro de duas gerações unidas pelo psicadelismo”.

Outono em Jazz

Casa da Música, Sala Dois. Terça-feira, 18 de outubro, às 21 horas. Bilhete 10€.

Para dar as boas-vindas com música à estação mais fria. A Casa da Música volta a receber o ciclo de música Outono em Jazz, agora na sua décima edição — ou seja, até 28 de outubro, todas as terças e domingos há concertos a que pode assistir. Este fim de semana, o espetáculo é duplo: além de Liba Villabecwechia Trio, em que o famoso saxofonista apresenta Zaidín, o seu trabalho mais recente, editado em 2022, pode ainda ouvir Marek Pospieszalski, que em Composers Of The 20th Century junta ao seu reportório o trabalho dos intérpretes e improvisadores atuais mais relevantes da Polónia. Os bilhetes estão disponíveis online.

Flórida Studio

Avenida da Boavista 146. Tel.: 912 088 932. Segunda a sábado, das 11h às 19h.

Para se perder entre flores e peças de artesanato. O Flórida Studio mantém-se no Porto, mas tem agora uma nova morada: o número 740 na Avenida da Boavista junta-se ao quiosque da Rua Gonçalo Cristóvão. Nesta sua residência, o conceito mantém-se e, assim, há desde artesanato a peças vintage — sempre a dar visibilidade a objetos de assinatura portuguesa, feitos à mão — para ver (e comprar). As flores mantém-se em grande destaque e, assim, conte com os arranjos, sem esquecer os serviços de styling.

Camané

Centro Cultural de Belém, Lisboa. Sexta-feira, 21h. Bilhetes entre 5€ e 25€ para assistir presencialmente, a 6,5€ para assistir online/em streaming.

Para ouvir o fado de Camané (com algum jazz). Quem disser que é a mais importante voz masculina do fado na sua geração, não estará longe da verdade. Os gostos são discutíveis, é claro, mas o património musical já deixado por Camané colocam-no como figura absolutamente central na história da canção de Lisboa. Esta sexta-feira à noite, apresenta-se no Centro Cultural de Belém inserido na programação do ciclo “Há Fado no Cais”. Promete-se “uma retrospetiva de carreira” e “alguns temas do seu novo disco, Horas Vazias, lançado em outubro de 2021”, mas a surpresa maior está nos convidados: aos “cúmplices de sempre” José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Carlos Manuel Proença (viola de fado) e Paulo Paz (contrabaixo) juntam-se dois convidados especiais, ambos oriundos do jazz: o acordeonista João Barradas e o saxofonista Ricardo Toscano.

Duello Porto

Para um jantar animado com amigos (e com Frida Khalo). Para começar, totopos (com frijoles ou guacamole), nachos ou/e quesadillas. Depois, com o Al Pastor, o polvo ou o camarão, venham daí esses tacos. Num espaço descontraído e animado, com sofás corridos, posters, néons e a artista mexicana Frida Khalo em grande destaque, o Duello é o novo espaço do Porto para provar comida mexicana — basta ir ao 233 da Rua do Bonjardim.

Centenário de Agustina Bessa-Luís

Para comemorar os 100 anos de Agustina Bessa-Luís. A 15 de outubro são inauguradas em Amarante três exposições que marcam o centenário da escritora portuguesa: “Feminino, uma história ficcionada”, que parte do livro “Dicionário Imperfeito”, junta obras de Amadeo de Sousa-Cardoso, António Carneiro, Acácio Lima, Júlio Pomar, Sara Afonso, Paula Rego ou Vieira da Silva — que ora configuram modelos de representação da mulher, ora se relacionam diretamente com a obra da escritora. Em “A Super-Menina: espaços, letras e livros”, os Especialistas (projeto laboratorial de investigação teórica e prática das ligações entre Arte, Arquitetura e Educação), contando com o contributo de Gonçalo M. Tavares, transformam o claustro do Convento de São Gonçalo no corpo de uma menina e no seu espaço de recreio, com instalações que misturam jogos tradicionais infantis, conflitos sociais e familiares e atividades humanas agrícolas, elementos presentes nos livros e memórias das escritora. Por fim, em “O rosto do pensamento”, com curadoria de Aida Guerra, poderá ver um conjunto de 18 desenhos inéditos referentes ao universo de Agustina Bessa-Luís, da autoria de Agostinho Santos. As duas primeiras vão estar patentes no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso e a terceira na Biblioteca Albano Sardoeiro – Polo de Vila Meã. Todas as exposições ficam em exibição até 2023.