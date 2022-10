Era uma vez uma Mata Encantada, onde uma equipa de bravos invencíveis recebia outra equipa ainda sem derrotas. As duas equipas chamavam-se Caldas Sport Clube e Sport Lisboa e Benfica e ambas continuavam o sonho da Taça de Portugal. A prova rainha regressa à Rádio Observador e pode ouvir a partida em direto aqui numa Emissão Especial a partir das 20h30.

O relato vai ser do André Maia e do Miguel Cordeiro e vai ter os comentários de Mário Cagica, fundador do Bola na Rede e comentador ELEVEN, que faz depois do jogo a análise da partida no Relatório de Jogo. Já o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques vai estar a analisar “in loco” a prestação da equipa de arbitragem e ainda providencia um best-off em mais uma edição do Sem Falta. E, tal como no estádio, na Rádio Observador também temos bancada: o adepto do Benfica Pedro Azevedo, autor do podcast Segundo Poste. A emissão é coordenada por Vicente Figueira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.