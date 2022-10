A mostra de cinema Close-Up começa este sábado em Vila Nova de Famalicão e, até ao próximo sábado, vai exibir toda a obra de Catarina Mourão, lembrar o cinema de Antonioni e Pasolini e apresentar cineconcertos de Glockenwise e Miramar.

“Em vários espaços da Casa das Artes e do Teatro Narciso Ferreira, projeta-se o sétimo episódio do Close-Up — Observatório de Cinema de Famalicão, com mais de 30 sessões de cinema contemporâneo cruzadas com a história do Cinema nas obras de Michelangelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini, sob o mote do Família Cinema”, pode ler-se na página do evento.

O Close-Up inclui ainda filmes comentados, sessões para famílias e para escolas e uma exposição dedicada ao italiano Federico Fellini, em parceria com o Museu do Cinema de Melgaço.

O Close-Up arranca neste dia com a exibição do documentário “A Távola de Rocha”, de Samuel Barbosa, e do filme “O Grito”, de Michelangelo Antonioni, no Pequeno Auditório da Casa das Artes, cabendo a abertura oficial à banda Glockenwise, que vai dar música ao filme “Melodia do mundo”, de Walter Ruttmann, no Grande Auditório.

Os cineconcertos prosseguem na quarta-feira com Haarvöl a musicar “O Gabinete do Dr. Caligari”, de Robert Wiene, sendo o encerramento do Close-Up, no próximo sábado, feito por Miramar, com o filme “Memorabilia”, de Jorge Quintela.

Ao longo da semana, a mostra vai exibir filmes como “Jane por Charlotte”, de Charlotte Gainsbourg, “Mínimos 2: A Ascensão de Gru”,de Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val, e o documentário “Um Corpo que Dança”, de Marco Martins, entre muitas outras obras.

Os bilhetes custam dois euros, com entrada livre para estudantes, seniores e associados de cineclubes. Os portadores do Cartão Quadrilátero pagam um euro por sessão.

Os bilhetes para os cineconcertos de Glockenwise e Miramar custam seis euros, com descontos de 50% para estudantes, seniores, associados de cineclubes e detentores do Cartão Quadrilátero. O filme-concerto de Haarvöl é gratuito até à lotação da sala.

