O dirigente socialista Francisco André foi reeleito vice-presidente do Partido Socialista Europeu, durante o congresso que decorreu entre sexta-feira e neste dia em Berlim, na Alemanha, anunciou este sábado o PS.

Contactado pela Lusa, Francisco André, que é também secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, considerou que durante o último mandato o Partido Socialista Europeu “conseguiu aumentar em muito a sua presença no Parlamento Europeu” e que isso ficou comprovado pela “capacidade de resposta das instituições europeias” à pandemia de Covid-19 e até à data à crise socioeconómica provocada pela guerra na Ucrânia.

Esta resposta contrasta com o que “aconteceu no passado“, sustentou.

“Basta lembrar o que aconteceu com a crise financeira e a resposta fraca que a União Europeia teve quando era, sobretudo, liderada por governos conservadores e de direita, e é fácil fazer a distinção”, lembrou.

A menos de dois anos das próximas eleições europeias o compromisso, continuou o dirigente do PS, é “reafirmar a importância da família socialista no panorama político europeu”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No congresso, o ex-primeiro-ministro sueco Stefan Löfven foi eleito presidente do Partido Socialista Europeia, enquanto a espanhola Iratxe García (PSOE) e alemã a Katarina Barley (SPD) foram eleitas vice-presidentes juntamente com Francisco André.

Elza Pais, presidente das Mulheres Socialistas, foi reeleita para o secretariado executivo do Partido Socialista Europeu, enquanto a dirigente socialista portuguesa e antiga secretária de Estado Adjunta e da Saúde Jamila Madeira foi eleita membro da presidência.

O congresso do Partido Socialista Europeu, que terminou neste dia em Berlim, reuniu os primeiros-ministros, líderes e dirigentes partidários nacionais e europeus sob o lema “Com Coragem. Pela Europa”.