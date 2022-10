Siga o liveblog sobre a guerra

As autoridades ucranianas localizaram esta sexta-feira um total de 15 corpos sob os escombros de um edifício em Zaporijia, alvo de um míssil lançado no domingo pelas Forças Armadas russas.

De acordo com o Serviço Regional de Emergência, junto dos mortos, foram ainda encontrados 11 feridos e dadas como desaparecidas outras seis pessoas.

As operações de resgate ainda estão em andamento e as equipas de emergência já conseguiram remover quase 200 toneladas de escombros da infraestrutura afetada, um prédio residencial de nove andares.

Nos últimos dias, as autoridades russas mudaram a sua estratégia no conflito com a Ucrânia, concentrando os seus ataques em áreas civis e infraestruturas.

Moscovo tomou essa medida em retaliação a uma explosão no sábado passado que danificou a estratégica ponte Kerch, que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada em 2014.