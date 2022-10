Michael Johnston foi a figura no triunfo por 3-1 do Vitória de Guimarães, da I Liga, sobre o Canelas 2010, da Liga 3, ao “bisar” na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O “capitão” André André abriu o marcador através da marca de grande penalidade, aos 23 minutos, num lance em que Chico Sousa viu o cartão vermelho direto, e o avançado escocês “bisou”, aos 26 e 40 minutos, antes de Samu ter apontado o “tento de honra”(45+2) para os “caseiros”.

O Canelas 2010 até entrou confiante, com apontamentos interessantes, nomeadamente a fisicalidade de Mozino e Kibe, apesar de pertencerem aos vimaranenses os lances mais perigosos nos primeiros minutos.

Depois de assentaram ideias e começarem a pautar o ritmo de jogo, a irreverência de Michael Johnston começou a dar frutos e acabou por resolver a partida na primeira parte.

Primeiro, fugiu pelo flanco esquerdo e cruzou para a grande penalidade cometida por Chico Sousa, que foi expulso por impedir com o braço o golo de Nélson da Luz e, na cobrança da grande penalidade, o ‘capitão’ André André inaugurou o marcador.

Três minutos volvidos, o escocês “arrancou” atrás do meio campo, deixou toda a defesa para trás, “tombou” Raphael Mello e atirou para o fundo das redes e, já perto do intervalo, o “capitão” André André recuperou o esférico e lançou de forma sublime Johnston, que dominou e atirou colocado para o 3-0.

No entanto, já em cima do apito para o descanso, o Canelas 2010 beneficiou de um livre levantado para a área por Eduardo Souza, Vítor Bastos no segundo poste colocou na pequena área e Samu só teve de encostar para reduzir a desvantagem.

Apesar da desvantagem, Kibe ainda pôs à prova Celton Biai no recomeço, mas tal como no primeiro tempo, os ‘forasteiros’ estabilizaram e somaram oportunidades para dilatar a vantagem: Safira atirou à trave e viu Raphael Mello negar-lhe um golo e Janvier acertou no poste.

Até ao final, o resultado não viria a ser alterado e a formação comandada por Moreno segue em frente na competição, ao contrário dos “caseiros” que regressam à Liga 3.

Jogo realizado no Estádio do Canelas 2010, em Vila Nova de Gaia.

Canelas 2010 — Vitória de Guimarães: 1-3.

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

0-1, André André, aos 23 minutos (grande penalidade).

0-2, Michael Johnston, 26.

0-3, Michael Johnston, 40.

1-3, Samu, 45+2.

Equipas:

Canelas 2010: Raphael Mello, Gonçalo Lixa, Vítor Bastos (Gonçalo Pajé, 86), Agostinho Carvalho, Bruno Nascimento (Zezinho, 72), Eduardo Souza (Iko Caetano, 86), Samu (Fábio Rola, 86), Gustavo Mendonça (Firmino, 66), Kibe, Chico Sousa e Mozino.

(Suplentes: João Matos, Zezinho, Bosingwa, Firmino, Iko Caetano, Gabriel Pajé, Vitinho, António Carlos e Fábio Rola.)

Treinador: Eduardo Bernardo.

Vitória de Guimarães: Celton Biai, Tounkara, Villanueva, Ibrahima Bamba, Zé Carlos (Jota Silva, 60), Daniel Silva, André André (Janvier, 46), Afonso Freitas (Hélder Sá, 46), Nélson da Luz (Antonin, 46), Safira e Michael Johnston (Matheus Índio, 77).

(Suplentes: Bruno Varela, Hélder Sá, Tiago Silva, Jota Silva, Matheus Índio, Andresson, Antonin, Gonçalo Nogueira e Janvier).

Treinador: Moreno.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Kibe (13), Mozino (14), Bruno Nascimento (18), Eduardo Bernardo (19), Afonso Freitas (44), Tounkara (45+1), Jota Silva (63), Hélder Sá (73), Safira (83) e Matheus Índio (90+1). Cartão vermelho direto para Chico Sousa (22)

Assistência: cerca de 2.500 espetadores.