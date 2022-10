João Félix chegou ao Atl. Madrid no verão de 2019. Custou 126 milhões de euros, um valor recorde para o clube espanhol, e saltou do Benfica para os colchoneros depois de uma temporada de revelação em que foi um dos jogadores mais importantes dos encarnados na conquista do título. Três anos depois, João Félix ainda não deu ao Atl. Madrid aquilo que o Atl. Madrid decidiu pagar por João Félix. Mais: três anos depois, João Félix continua a ser o protagonista da principal novela do Atl. Madrid.

Depois de tanto Diego Simeone como Enrique Cerezo terem comentado a quebra de rendimento do internacional português, Félix não saiu do banco no jogo da Liga dos Campeões contra o Club Brugge e não escondeu o desagrado quando percebeu que não ia entrar após ter estado a aquecer. Incendiou as redes sociais com um like polémico que entretanto apagou, mandou alguém calar depois de marcar um golo num treino e voltou a ser tema central da conferência de imprensa do treinador argentino.

“Ele fez uma pré-época muito boa e, apesar da lesão que teve no início da época, jogou muito bem com a Juventus e com o Manchester United e jogou enquanto teve bom rendimento. Agora, como o rendimento dele baixou, joga outro. Porque trato todos os jogadores da mesma forma. Tenho de o fazer pelo melhor da equipa. Quando o João voltar a estar bem nos treinos, quando a equipa precisar dele, ele vai voltar a jogar. Neste momento, entendo que há outros jogadores que estão melhor. Vocês acham que eu não meto o Félix a jogar para perder? Nenhum treinador o faz. Está a custar-me tirar o melhor do João, é um problema que tenho de resolver”, atirou Simeone na antecâmara da visita desde sábado ao Athl. Bilbao.

Uma visita em que, seguindo a lógica apresentada na conferência de imprensa, João Félix voltava a ser suplente face à titularidade de Morata e Griezmann. Do outro lado, numa equipa que está a realizar um início de temporada muito positivo e que entrava em campo no terceiro lugar e com mais um ponto do que o Atl. Madrid, os irmãos Nico e Iñaki Williams estavam no onze inicial.

A primeira parte terminou empatada a zeros mas já com um golo anulado, sendo que o árbitro da partida recorreu ao VAR para invalidar um lance em que Morata marcou mas fez falta sobre Yeray (10′). Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo, com João Félix a manter-se no banco, e o Atl. Madrid acabou por abrir o marcador logo nos primeiros instantes: Morata desequilibrou na direita, cruzou atrasado e Griezmann, completamente sozinho, apareceu a atirar rasteiro (47′).

João Félix entrou já dentro dos últimos 10 minutos, acompanhado por Witsel e para substituir Lemar, e já nada mudou até ao final. O Atl. Madrid venceu o Athl. Bilbao, ultrapassando os bascos para subir ao terceiro lugar da liga espanhola, e o internacional português voltou a sair do banco de suplentes depois de não ter jogado na Liga dos Campeões — ainda que para pouca ou nenhuma influência ter na partida.