A história foi eternizada por William Shakespeare, na peça Ricardo III. A lenda conta que os príncipes Eduardo e Ricardo, de 12 e 9 anos, foram declarados herdeiros ilegítimos ao trono e encerrados na Torre de Londres para serem assassinados, em 1483. O plano teria sido levado a cabo pelo tio para assegurar que se tornaria ele Rei, o que acabou por acontecer, com Ricardo III a subir ao trono nesse mesmo ano. Mas a verdade é que a história nunca foi provada.

Uma situação que pode mudar agora, graças à ação do Rei Carlos III, como explica o The Telegraph. Durante anos pairou a dúvida de que os corpos dos “Dois Príncipes” poderiam ser dois de quatro cadáveres de crianças encontrados na Torre de Londres e no Castelo de Windsor. Mas, para ter a certeza, era necessário exumar os restos mortais, com autorização do monarca britânico por estarem em criptas reais. E Isabel II sempre se opôs a essa decisão.

Tracy Borman, curadora-chefe da organização que gere os palácios reais britânicos, afirmou no festival literário Sandon que o atual monarca tem uma posição diferente da mãe nesta matéria: “Há rumores de que ele terá dito que gostava que avançasse uma investigação avançasse, para que possamos determinar, de uma vez por todas, como é que os jovens príncipes morreram”.

A vontade do novo Rei, porém, não é suficiente. O jornal alerta que, para além do consentimento real, a exumação tem também de ser aprovada pelo Deão de Westminster e a Igreja de Inglaterra tem recusado que sejam feitos testes de ADN para não abrir precedentes.

Com uma análise genética seria possível, porém, dissipar todas as dúvidas. “Temos o cromossoma Y de Ricardo III, que terá vindo do pai biológico e transmitido a Eduardo IV, que o teria passado a estes dois rapazes”, explicou ao Telegraph a professora Turi King, membro da equipa que identificou os restos mortais de Ricardo III, encontrados num parque de estacionamento em 2012. “Se houver ADN suficiente nos restos mortais, testamos o cromossoma Y para ver se há correspondência.”

O teste poderia assim pôr fim a um mistério de séculos e ilibar ou incriminar de vez Ricardo III — retratado como um tirano por Shakespeare. As teorias sobre o paradeiro dos “Dois Príncipes” são muitas. Ainda no ano passado, investigadores do Projeto Príncipes Desaparecidos afirmaram ter encontrados pistas de que Eduardo não terá sido assassinado, mas sim enviado em segredo para Devon, onde terá vivido durante anos com o nome falso de John Evans.