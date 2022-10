Clássicos renovados, estreias absolutas e uma novidade que está longe de o ser mas que aterra, por fim, em solo nacional: já pode dar as boas vindas aos produtos de maquilhagem de cuidado da pele da Charlotte Tilbury, disponíveis desde 11 de outubro na Sephora (incluindo o famoso Magic Cream que originou a marca lançada pela maquilhadora britânica com o mesmo nome, as entradas mais recentes e estrelas da companhia como o Magic Serum Crystal Elixir, o Airbrush Flawless Finish Powder e a Pillow Talk Collection)

Ainda no capítulo da cosmética, a Givenchy apresenta Prisme Libre Skin-Caring Mate, uma base com acabamento indetetável que combina uma fixação de longa duração e um efeito matificante luminoso, disponível em 35 tons diferentes. Da Collistar à Estée Lauder, só falta rematar com o batom certo para esta estação.

Das profundezas vulcânicas dos Açores chega a nova e purificante Máscara de Argila Vulcânica da Ignae. E entre fragrâncias, a Dior revelou o seu primeiro eau de parfum sem álcool e à base de água, J’Adore Parfum D’Eau, que volta a contar com Charlize Theron como rosto da campanha. Obtida através de uma técnica de nano-emulsão de alta pressão, a nova formulação composta principalmente de água é misturada com uma concentração de óleo muito elevada. Coach, Armani e Saint Laurent juntam-se ao buffet perfeito para os narizes mais exigentes.

Da Guerlain à Isdin, há novos séruns a eleger, passando ainda pelas novidades da austríaca Ringana: um anti wrinkle serum, e um Fresh eye serum, para um contorno dos olhos brilhante. E porque outubro é um mês especial, ao longo destas semanas, por cada Super Serum vendido, a Nuxe irá doar 2€ à Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Percorra a galeria e tome nota do que chegou às lojas.

