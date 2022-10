Parque dos Príncipes contra o PSG na terça-feira, Campo da Mata contra o Caldas no sábado. A semana do Benfica era o exemplo paradigmático da vontade de querer competir em todas as frentes e da mudança de chip que é necessário realizar para ser uma equipa grande a atuar em todos os palcos. Desde o Parque dos Príncipes ao Campo da Mata.

Este sábado, o Benfica estreava-se na Taça de Portugal na terceira eliminatória, contra o Caldas, e procurava dar o primeiro passo num competição que é naturalmente um dos objetivos da temporada dos encarnados. Depois do empate em Paris, o segundo com o PSG no espaço de uma semana, a equipa de Roger Schmidt visitava o Caldas na antecâmara da deslocação ao Dragão no primeiro Clássico da época.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Caldas-Benfica, 1-1 (3-5 após grandes penalidades) Terceira eliminatória da Taça de Portugal Campo da Mata, nas Caldas da Rainha Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro) Caldas: Wilson, Januário (Diogo Clemente, 67′), Yordi Marcelo, Thomas Militão (André Simões, 110′), João Silva (Luís Farinha, 83′), André Sousa, André Perre (Gonçalo Barreiras, 58′), Leandro Borges, Miguel Rebelo (Marcelo Marquês, 67′), Henrique Henriques (Chiquinho, 58′), João Rodrigues Suplentes não utilizados: Luís Paulo, Rafael Roque, Francisco Miranda, Dagmar Pinto Treinador: José Vala Benfica: Helton Leite, Gilberto, António Silva (João Victor, 90′), John Brooks, Grimaldo (Ristic, 77′), Fredrik Aursnes, Florentino (Diogo Gonçalves, 45′), Draxler (Chiquinho, 77′), Enzo Fernández, João Mário, Rodrigo Pinho (Musa, 45′) Suplentes não utilizados: Vlachodimos, André Almeida, Ristic, Paulo Bernardo Treinador: Roger Schmidt Golos: Musa (53′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Florentino (22′), a André Sousa (46′), a Thomas Militão (66′), a Grimaldo (71′), a Yordi Marcelo (72′), a Ristic (105′), a Gonçalo Barreiras (120+2′)

“Nós respeitamos sempre o adversário e procuramos analisá-lo o melhor possível. Tal como analisámos o PSG para a Liga dos Campeões, analisámos o adversário que temos na Taça de Portugal. Sabemos como joga, sabemos tudo aquilo que precisamos de saber sobre esta equipa. Nestes jogos, eles normalmente também ajustam um pouco o seu comportamento face à equipa que defrontam. Temos de estar preparados para a possibilidade de jogadores de forma algo diferente. Sabemos como jogam, estamos preparados”, explicou o treinador alemão na antevisão à visita da equipa da Liga 3 que, à semelhança do Benfica, ainda não tinha perdido esta temporada.

