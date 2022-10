Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou esta sexta-feira o Dia dos Defensores da Ucrânia, prometendo que o país sairá vitorioso do conflito. “Ao derrotar este inimigo, responderemos a todos os inimigos que invadiram a Ucrânia, aqueles que viveram, que vivem e que viverão na nossa terra”, afirmou no habitual discurso. Lembrando que os ucranianos querem acima de tudo a liberdade – “para eles próprios e para as suas crianças” – Zelensky fala numa “vitória de tal forma que vai coroar de sucesso o esforço de muitas gerações de pessoas”.

O líder ucraniano expressa “gratidão a todos aqueles que lutaram pela Ucrânia no passado. E a todos aqueles que estão a lutar agora. A todos aqueles que ganharam antes. E para todos aqueles que vão definitivamente ganhar”.

“Os mísseis russos ainda são capazes de fazer os ucranianos refugiarem-se em abrigos, mas ninguém do nosso povo treme lá dentro. Os ucranianos cantam nos abrigos”, acrescentou, numa referência a um vídeo divulgado recentemente pelo Ministério da Defesa. O vídeo foi gravado numa estação de metro em Kiev durante os bombardeamentos russos que na segunda-feira atingiram várias cidades ucranianas.

Os bombardeamentos foram descritos pelo Presidente russo, Vladimir Putin, como uma “resposta” à explosão na ponte de Kerch, que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada em 2014. As autoridades consideram que o ataque foi organizado pela Direção Geral de Informações do Ministério da Defesa Ucraniano.