Já tinha assumido melhores condições para discutir a corrida rodando em piores lugares nos treinos livres, nunca tinha demonstrado tanta desconfiança numa posição mais cimeira. Depois de terminar o primeiro dia no circuito de Phillip Island com o 11.º tempo combinado, o que à partida poderia abrir a possibilidade de lutar por uma vaga direta na Q2, Miguel Oliveira colocou o travão nas ambições, admitiu que não estava bem e quase “abdicou” da qualificação. O mote para o Grande Prémio da Austrália estava dado após a sua quinta vitória na categoria rainha, na Tailândia. Mais o que podia correr mal, correu ainda pior.

“Sinto que estou a lutar com a moto a cada curva e a forçar a cada movimento. Não é a melhor sensação que gostaria de sentir. A pista aqui é muito estreita e implacável. Se cometes um pequeno erro, és logo carregado ou acabas na relva molhada e com muita lama. Uma rajada de vento pode empurrar para fora… É uma das pistas mais difíceis do calendário”, comentara o português que na quinta-feira tinha realçado que não precisava de estar sempre a pedir chuva para fazer bons resultados e que na sexta-feira admitia que seria útil haver mais temperatura em Phillip Island para manter os pneus da moto aquecidos.

Não aconteceu e a qualificação passou ainda mais ao lado daquilo que poderia ser positivo para o número 88, que andou nos lugares de acesso à Q2 no início dos TL3, acabou por descer várias posições, caiu para a discussão da Q1, fez o 21.º registo mas foi ainda penalizado por “praticar procedimentos de partida de forma irregular”, o que levou não só a que arrancasse do 24.º lugar da grelha (pior da temporada) como a ter de fazer uma long lap penalty durante a corrida. Motivo? Ter rodado em pista de uma forma mais lenta durante a Q1 quando o italiano Enea Bastianini (Gresini) estava a fazer uma das voltas rápidas.

“Para ser sincero, foi apenas um erro meu. Não há mais nada a acrescentar. Foi um mal-entendido com a informação que recebi. Quando estás convencido de que é a última volta, é o que acontece. Lamento muito por isso. Claro que é uma situação perigosa para mim, para ele [Enea Bastianini] e para cada piloto. Não há nada que possa fazer para voltar atrás, por isso lamento imenso”, começou por admitir o piloto da KTM, deixando ainda assim margem para possíveis melhorias numa corrida onde não podia partir com grandes ambições. “Conseguimos melhorar o nosso tempo mas os adversários foram mais competitivos. Não consegui marcar referências na sexta-feira, isso custou muito tempo. Também não consegui apanhar um cone de ar que permitisse baixar o tempo por volta ainda mais. Temos muito trabalho para fazer para amanhã [domingo] mas, olhando para o ritmo de corrida, acredito que possa fazer melhor”, acrescentou.

O fim de semana não estava a correr bem mas o português mantinha a esperança de poder ainda corrigir tudo o que se passara até à corrida, sendo que dependeria muito também daquilo que a prova lhe poderia oferecer. O que deu, aproveitou. E Miguel Oliveira foi ainda a tempo de ganhar 12 lugares e terminar em 12.º, conseguindo quatro pontos e ficando apenas a duas posições do companheiro de equipa Brad Binder, que também tinha saído da parte de trás com um 16.º lugar na qualificação. Lá na frente, muitas surpresas, uma grande frustração, um vencedor surpresa e o novo líder da classificação do Mundial.

Com Jorge Martín a fazer a pole, Fabio Quartararo a arrancar de quinto muito perto de Bagnaia (terceiro) e Jack Miller a sair de oitavo mas a apostar tudo para ganhar em casa, o arranque era muito esperado para se perceber quem poderia tentar cimentar uma posição na frente na volta inicial. Entre os cinco primeiros, nada mudou. E Marc Márquez conseguiu colar em Martín para ganharem alguma (pequena) vantagem nas primeiras voltas, com Bagnaia, Aleix Espargaró e Quartararo a discutirem entre si as contas do título e Jack Miller a subir posições até ao quinto lugar. Lá atrás, Miguel Oliveira já tinha cumprido a volta longa e só ia começar aí a sua corrida depois de um arranque que não trouxe grande alterações.

Enquanto Álex Rins ia também começando a mostrar-se, com subida do décimo para o sétimo lugar (e a seguir sexto) com volta mais rápida, Quartararo teve uma travagem falhada numa curva, seguiu em frente, perdeu muitos lugares e foi parar fora dos pontos atrás de Franco Morbidelli, que seguia em 21.º. Jack MIller, que andava a todo o gás rumo aos lugares da frente tendo mesmo rodado no terceiro lugar, estava a perder ritmo na moto e descolava dos primeiros, tendo Rins a subir mais posições até quarto. Pior ficou a 19 voltas do fim: na sequência de um choque com Álex Márquez, o australiano e o espanhol caíram.

As surpresas não ficaram por aí e, pouco depois, quando estava nos lugares dos pontos (15.º), Quartararo também caiu e ficou de fora, concluindo a corrida que fez com que nas últimas quatro provas tenha feito apenas oito pontos pelo oitavo lugar no Japão (tinha desistido em Aragão e acabado em 17.º na Tailândia). A 15 voltas do final, Martín mantinha o primeiro lugar, Álex Rins já ia em segundo à frente de Pecco Bagnaia e Marc Márquez, Aleix Espargaró perdia gás em sexto, Brad Binder tinha conseguido também uma boa recuperação para a sétima posição e Miguel Oliveira subira a 17.º com andamento para conseguir mais.

A 13 voltas do fim, tudo mudou: Pecco Bagnaia assumiu a liderança com duas grandes manobras, Marc Márquez conseguiu subir a segundo à frente de Álex Rins e Jorge Martín desceu num minuto de primeiro para quinto, não mais voltando a agarrar o comboio do pódio que seguiria em despique até à bandeira de xadrez, com alternâncias na frente da corrida até Bagnaia estabilizar na frente e Marco Bezzecchi a rodar ainda em terceiro antes de Márquez recuperar a posição de pódio, com os dez primeiros a andarem muito próximos e Binder a cair para décimo atrás de Bastianini e Johann Zarco. Oliveira já era 15.º.

As grandes decisões estavam guardadas para a parte final, com Rins a passar na última volta Bagnaia que não quis arriscar uma eventual queda que lhe retiraria muitos pontos e Marc Márquez a subir também para a segunda posição (naquele que foi o seu 100.º pódio da carreira), deixando o italiano em terceiro. Já Miguel Oliveira conseguiu ganhar mais três lugares nas derradeira três voltas e terminou em 12.º. O espanhol da Suzuki fez a festa com a primeira vitória da temporada mas foi o italiano da Ducati a festejar a subida ao primeiro lugar do Mundial com 233 pontos, mais 14 do que Quartararo e mais 27 do que Aleix Espargaró, que não foi além da nona posição. Já o português, com mais quatro pontos, passou a ter 135 no décimo posto do Mundial, a um de Jorge Martín e a dois de Álex Rins a duas provas do fim.