Nas últimas épocas, talvez nos últimos dois ou três anos, o Liverpool-Manchester City foi o melhor jogo de futebol do mundo. Esta temporada, pelo menos no que diz respeito a uma perceção conjunta e a uma ideia coletiva, esse paradigma mudou: pela quebra de rendimento dos reds, pelo futebol praticado pelo PSG ou pelo Real Madrid ou até pela desaceleração da rivalidade entre as duas equipas, já que nenhuma está na liderança da Premier League. Ainda assim, não deixa de ser um dos melhores jogos de futebol do mundo.

Este domingo, em Anfield, o Liverpool recebia o Manchester City numa altura em que 13 pontos separam os dois clubes na classificação: os citizens entravam em campo no segundo lugar, apenas atrás do líder Arsenal, e os reds entravam em campo em 11.º, ainda que com menos um jogo disputado. Se, para a equipa de Pep Guardiola, este jogo obrigava a uma vitória para não deixar fugir um Arsenal que já tinha triunfado nesta jornada, para a equipa de Jürgen Klopp este um confronto que poderia servir de alavanca anímica depois de três partidas seguidas sem vencer na Premier League.

