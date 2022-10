As condições estavam todas reunidas. Real Madrid e Barcelona tinham os mesmos pontos na liderança da liga espanhola, Real Madrid e Barcelona ainda não tinham perdido esta temporada para o campeonato e Real Madrid e Barcelona juntavam duas equipas com alguns dos melhores jogadores do mundo. Este domingo, no Santiago Bernabéu, era dia de El Clásico.

Tanto merengues como catalães apareciam vindos de um empate na Liga dos Campeões, sendo que o Real Madrid não foi além de uma igualdade com o Shakhtar Donetsk mas continua a ser líder isolado do grupo e o Barcelona evitou in extremis uma eventual derrota com o Inter Milão que significava o adeus aos oitavos de final. Na liga, porém, estava tudo na mesma — e uma vitória este domingo era também a conquista do primeiro lugar indisputado da classificação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.