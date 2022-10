Siga aqui o liveblog sobre a guerra

As autoridades da China e do Egito pediram este domingo aos cidadãos destes países para que deixem imediatamente a Ucrânia devido ao perigo que representa a guerra no país.

Tanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros como a Embaixada da China em Kiev pediram aos cidadãos chineses na Ucrânia para que “melhorem as precauções de segurança e de saída“, segundo um comunicado, citado pelo jornal oficial chinês Global Times, que avança que a embaixada vai ajudar a organizar a retirada de pessoas necessitadas.

As autoridades chinesas reconheceram o seu apoio à integridade territorial da Ucrânia contra a invasão russa, mas defendem meios diplomáticos para pôr fim ao conflito, enquanto acusam os Estados Unidos de supostamente provocarem Moscovo para iniciar uma guerra em larga escala.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também a Embaixada do Egito na Ucrânia publicou um alerta aos seus cidadãos para que deixem o país com efeito imediato.

O jornal Egypt Today refere que diplomatas egípcios pediram também aos cidadãos do Egito para que tenham “o máximo de cautela durante a sua partida e fiquem longe de áreas perigosas“.

Nas últimas horas, a Embaixada da Sérvia na Ucrânia fechou temporariamente por motivos de segurança, segundo uma mensagem publicada na página da internet da missão diplomática.

“A equipa diplomática continuará a trabalhar desde Belgrado até que se cumpram as condições para regressar à Ucrânia”, refere a mensagem.