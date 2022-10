O Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, perdeu este domingo no terreno do Valadares Gaia, do quarto escalão, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, por 3-2 após prolongamento.

Pio Júnior, aos 112, na conversão de uma grande penalidade, marcou o golo da formação de Vila Nova de Gaia, sexta classificada da Série B do Campeonato de Portugal, que ainda não perdeu na presente temporada.

O Desportivo de Chaves, 11.º da I Liga, até marcou primeiro, por Steven Vitória, aos 34, mas Joseph e Assis Júnior, aos 86 e 90+2, concretizaram a reviravolta para o Valadares Gaia, enquanto Ricardo Guima levou o encontro para o prolongamento, ao chegar ao empate 2-2, aos 90+4.