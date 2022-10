Anastasia Gasanova não é propriamente uma jogadora ainda muito conhecida no panorama internacional do ténis. Aos 23 anos, chegou uma vez ao quadro principal de um Grand Slam, neste caso Roland Garros e como lucky loser após a ausência de Lauren Davis (perdeu com Marie Bouzková), nunca ganhou qualquer torneio no circuito principal (leva seis ITF), tem a posição 121 como melhor lugar do ranking WTA. No entanto, bastou uma conversa nas redes sociais para se tornar na notícia que nunca foi enquanto atleta, neste caso a tomar posição sobre a invasão da Rússia à Ucrânia após quase oito meses de conflito.

Anastasia Gasanova is the latest russian player to speak up against the war Firstly with a story on her IG account, then with a long post on her telegram group pic.twitter.com/cURmEoEH3f — Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) February 26, 2022

“Deus não lhes deu cérebro, infelizmente… Por que estão tão contentes? Se querem recuperar a Crimeia… Destruir não é construir”, comentou a jogadora que no início da guerra tinha uma outra visão do conflito e foi deixando apelos à paz nas redes sociais, a propósito da explosão na ponte de Kerch na semana passada e da posição dos ucranianos em relação a um dos episódios que marcou a última semana.

“Conto tudo na primeira pessoa, especificamente o que eu e os meus amigos mais próximos vimos. Fomos obrigados a sair da Ucrânia. Segundo testemunhas, as forças armadas da Ucrânia mataram pessoas por falarem russo. Depois de 2 de maio de 2014 era impossível vestir o equipamento da seleção russa porque podiam disparar sem contemplações”, acrescentou ainda Gasanova, que na altura vivia em Odessa.

⁉️ Russian tennis player Anastasia Gasanova started this week with a video & several stories on IG re Ukraine. She mentioned “an armed coup in 2014” + said Kyiv “could have stopped firing” in Donetsk & Luhansk so there would be no “SMO" (="special military operation") ⬇️ thread pic.twitter.com/j8XYCX14Ds — Ukrainian Tennis ???????? ENG (@ukrtennis_eng) October 15, 2022

“As coisas não são como a imprensa conta… Houve lá [em Odessa] grandes protestos e dizem que o então presidente Viktor Yanukovych teve de fugir do país porque estava a ser ameaçado de morte”, disse ainda a jogadora russa, que recusa a possibilidade de naturalização por outro país como aconteceu com alguns atletas (Cazaquistão, por exemplo) e que é treinada por uma antiga jogadora ucraniana, hoje treinadora precisamente na cidade de Odessa, Elena Brioukhovets (que chegou a ser 46.ª do mundo).

5) Svetlana Gasanova, Anastasia's mother and tennis coach works in Saratov & Ryazan. In October tennis school in Saratov shared on it's website and social media "useful info" re mobilization, action "good letters" to soldiers and a B-day message "there is putin – there is russia" pic.twitter.com/4neMaxUJCD — Ukrainian Tennis ???????? ENG (@ukrtennis_eng) October 15, 2022

De recordar que, no ténis, os torneios têm tomado ações diferentes em relação a jogadores russos, com Wimbledon a vetar a entrada de atletas da Rússia e da Bielorrússia (o que fez com que não fossem atribuídos pontos para o ranking) e o US Open a permitir que jogassem mas como atletas neutros. Daniil Medvedev, Andrey Rublev ou Aryna Sabalenka, entre outros, têm feito apelos à paz e ao fim da guerra nas raras intervenções sobre o tema, ainda que sem fazerem um ataque direto ao líder do país, Vladimir Putin.

Disappointed and angered to see this coming from Anastasia Gasanova, particularly after how she was so vocal about being anti-war back in February. With her stance on the war being clear, this page will no longer provide updates regarding her matches from now onwards. https://t.co/YermxyeVGn — WTARussians (@WTArussians) October 15, 2022