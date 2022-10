Siga aqui o liveblog sobre a guerra

A Ucrânia mantém a sua “estabilidade energética” apesar dos sucessivos ataques russos contra as infraestruturas críticas do país nos últimos dias, afirmou este domingo o primeiro-ministro do país, Denys Shmyhal.

“O agressor tenta intimidar os cidadãos e paralisar o setor de energia do nosso país, em particular na capital. Mas a Ucrânia está pronta para lidar com essa situação”, disse Shmythal através da sua conta no Facebook, informou o portal Ukrinform, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Segundo o primeiro-ministro, nos últimos dias “foram mobilizados esforços” para reparar os danos causados pelos ataques e restabelecer o fornecimento de energia elétrica em cerca de 4.000 habitações afetadas pelos ataques.

O início da última semana ficou marcado por sucessivos ataques russos, com mísseis, artilharia ou drones de fabrico iraniano, na região de Kiev e em outras áreas do centro e oeste do país, como a cidade de Lviv.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O objetivo prioritário dos ataques russos contra alvos civis ucranianos foram instalações críticas para o abastecimento de energia do país, que ficou paralisado durante horas em algumas localidades, como Lviv, embora o fornecimento tenha sido restabelecido nos dias seguintes.

Apesar de o serviço ter sido normalizado, Shmyhal alertou para a necessidade de poupar e evitar o consumo excessivo de eletricidade, quer de manhã, quer à tarde.

Os ataques na região de Kiev foram os primeiros em meses e forçaram a ativação de alarmes antiaéreos sobre a capital durante vários dias.