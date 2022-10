A ministra da Defesa enalteceu este domingo o resgate de mais de 7.000 migrantes pela Polícia Marítima em águas europeias desde 2014 e apontou a “visão” de uma “polícia de especialidade” agregada à Marinha.

Helena Carreiras esteve presente na cerimónia de celebração do 103.º aniversário da Polícia Marítima, em Setúbal, e referenciou os ‘números’ desta força de segurança ao longo dos anos, nomeadamente na missão “Poseidon” da Agência Frontex, desde 2014, que permitiu o resgate de mais de 7.000 migrantes nas águas europeias, totalizando mais de 28.000 horas de navegação.

Já no decurso da operação “Themis”, no Mediterrâneo e na qual a Polícia Marítima participa desde 2017, esta força de segurança totalizou mais de 3.000 horas de navegação e fez a vistoria a “quase 400 embarcações”, de acordo com o discurso da governante a que a Lusa teve acesso.

“Estes compromissos profundos com a segurança europeia e com o resgate de vidas humanas no Mediterrâneo têm merecido, justamente, rasgados elogios, razão pela qual foram reafirmados novamente este ano”, completou a ministra.

A titular da pasta da Defesa Nacional, que nesta legislatura sucedeu a João Gomes Cravinho, também enalteceu a visão do Governo socialista de uma “polícia de especialidade, unida, intrínseca e materialmente agregada à Marinha”.

“É também uma visão de uma polícia direcionada para as atividades de vigilância, fiscalização e policiamento, cuja ação visa garantir o uso legal e sustentado do nosso mar, das zonas portuárias, costeiras e litorais, assim como das zonas fluviais sob sua jurisdição”, acrescentou no decurso da cerimónia onde também esteve o Chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo.

Durante a cerimónia ficou também a promessa, nas palavras de Helena Carreiras, de um reforço de meios humanos e técnicos da Polícia Marítima.