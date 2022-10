Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O músico e maestro ucraniano Yuriy Kerpatenko terá sido assassinado a tiro em sua casa por soldados russos, depois de ter recusado “categoricamente” participar num concerto na região ocupada de Kherson — que nunca abandonou. O concerto teria como intuito reforçar a ideia de “regresso da vida pacífica” àquela zona da Ucrânia desde que passou a ser controlada pela Rússia.

A informação é afiançada pelo ministério da Cultura e das Políticas de Informação da Ucrânia, em nota oficial publicada através das redes sociais. O homicídio do músico e maestro e os detalhes da sua morte terão sido conhecidos apenas esta sexta-feira, 14 de outubro, mas não é certo quando Yuriy Kerpatenko terá morrido.

Na nota oficial do ministério da Cultura ucraniano, lê-se, de acordo com a publicação ucraniana em língua inglesa Euromaidan Press, que “os ocupantes e colaboracionistas” planearam um concerto para 1 de outubro, Dia Internacional da Música, com a participação da orquestra de câmara da Filarmónica Regional de Kherson — que Yuriy Kerpatenko dirigia. O maestro terá, porém, recusado a participação.

Segundo a publicação Euromaidan Press, mas também fontes ocidentais como o jornal britânico The Guardian, o músico e maestro recusou-se a abandonar Kherson mesmo após a ocupação russa. Mais do que isso: manifestou-se abertamente como pró-Ucrânia, apesar do controlo da região pelo Kremlin. Na sua conta de Facebook, por exemplo, é ainda possível ler algumas mensagens que desafiavam as narrativas de Moscovo relativamente a Kherson e à guerra na Ucrânia.

“A política russa ‘compactua ou morre’ contra artistas não é nova”

Nascido a 9 de setembro de 1976, Yuri Kerpatenko terá sido assassinado com entre 45 e 46 anos, dado que a data exata da morte não foi para já apurada.

Formado na Escola de Música de Kherson em 1995, Kerpatenko tornou-se o principal maestro da orquestra de câmara da Filarmónica Regional de Kherson em 2000, exatamente no ano em que completou um ciclo de formação no Conservatório de Kiev. Quatro anos depois, em 2004, tornou-se o principal maestro do Teatro de Música e Drama Mykola Kulish.

Na sequência do seu assassinato, a Procuradoria Geral ucraniana de Kherson abriu uma investigação formal “com base em suspeitas de violação das leis e convenções de guerra, somadas a suspeitas de homicídio qualificado”, adianta o The Guardian, que acrescenta que a mesma fonte indicou que os familiares de Yuri Kerpatenko deixaram de ter contacto com o músico e maestro ainda em setembro.

Ouvida também pelo The Guardian, a maestrina Dalia Stasevska, de dupla nacionalidade, finlandesa e ucraniana, afirmou: “A história da Rússia em impor uma política ‘compactua ou morre’ contra artistas não é uma novidade, de todo. É uma história que começou há centenas de anos”. A maestrina notou ainda:

Tenho visto tanto silêncio dos meus colegas russos. Será esta a altura em que os músicos russos, especialmente os que vivem e trabalham fora da Rússia, finalmente erguem-se e tomam uma posição contra as ações do regime russo na Ucrânia?”

Já o maestro Semyon Bychkov, nascido em São Petersburgo mas que abandonou a Rússia ainda nos anos 1970 — e que é atualmente diretor da Orquestra Filarmónica da República Checa —, disse, igualmente ouvido pelo The Guardian: “A ironia trágica disto é a conversa que se ouve sobre a superioridade da cultura russa, o seu humanismo. E aqui temos um caso em que assassinaram alguém que estava, ele sim, verdadeiramente a levar beleza à vida das pessoas. É doentio”.