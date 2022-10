Tal como o Benfica, o Caldas também ainda não tinha perdido. E, na verdade, não perdeu. A equipa das Caldas da Rainha, que atua na Liga 3 e onde grande parte dos jogadores não são profissionais, empatou com o líder da Primeira Liga ao fim de 120 minutos e só caiu na decisão por grandes penalidades. No fim, o Golias deixou o David sonhar mas não permitiu que o sonho se tornasse realidade.

Esta foi a quarta vitória do Benfica na decisão por grandes penalidades na Taça de Portugal — a última tinha sido contra o Penafiel, em 2008 — e os encarnados mantiveram a invencibilidade, levando agora 14 triunfos e quatro empates em 18 jogos disputados. Ainda assim, a equipa de Roger Schmidt só ganhou uma das últimas cinco partidas: empatou duas vezes com o PSG, empatou também com o V. Guimarães e o Caldas e só derrotou o Rio Ave.

“Temos de estar preparados para tudo, às vezes acontecem este tipo de jogos. Não fomos muito inteligentes, principalmente na primeira parte. Controlámos o jogo mas não conseguimos marcar golos. Eles tornaram tudo mais difícil. Na segunda parte estivemos melhores. Cometemos um erro, temos de aceitar, mas o mais importante nestes jogos da Taça é ganhar. Se não conseguirmos nos 90 minutos, temos de conseguir no tempo extra e, se não conseguirmos no tempo extra, tem de ser nos penáltis. E aí mostrámos qualidade”, explicou o treinador alemão na zona de entrevistas rápidas.

Mais à frente, Schmidt lembrou que “as primeiras rondas da Taça são sempre difíceis”. “É claro que a final está um pouco mais perto e deixa os jogadores mais motivados. Esperava um jogo difícil esta noite, queria ter alguns jogadores-base na equipa e fazer também algumas alterações. FC Porto? É impossível um jogo da 10.ª jornada ser decisivo. Fisicamente não há problemas porque ainda temos tempo. Não estamos felizes porque não foi o nosso melhor jogo mas no final o que conta é que ganhámos. Temos de preparar-nos para o jogo contra o FC Porto”, terminou o técnico encarnado.

