Depois do susto do Benfica ontem, nas Caldas da Rainha, Sporting e FC Porto entram em sentido para a estreia na Taça de Portugal. Os leões entram em campo primeiro, frente ao Varzim, na casa emprestada de Barcelos, enquanto que o FC Porto desce até Anadia, para defrontar a equipa da Liga 3. Futebol em dose dupla, que pode acompanhar aqui, em direto, na Rádio Observador.

A Emissão Especial Desporto começa às 18h30, na bancada do Estádio Municipal de Barcelos, onde vão estar no relato os jornalistas Ricardo Loureiro e João Pedro Vieira; no comentário e análise ao jogo, junta-se o jornalista Luís Francisco; já a torcer pela vitória dos leões, teremos o sportinguista e autor do podcast Sporting160, João Castro.

Com o apito final em Barcelos, viramos os ouvidos para Anadia, com o relato de André Maia e Diogo Varela, com a ajuda da análise de Filipe Coelho, comentador ELEVEN; com o cachecol azul e branco e a sofrer pelo seu FC Porto vai estar o Luís Pinto Coelho.

O nosso audio-árbitro Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, vai analisar cada lance dos dois jogos em direto e no final, em podcast, tal como o Relatório de Jogo que sai em dose dupla, com a análise completa do Varzim-Sporting, com o Luís Francisco, e do Anadia-FC Porto, com o Filipe Coelho. A Emissão Especial Desporto é coordenada por Hugo Silva.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais, interaja connosco no Twitter.