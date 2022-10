Em atualização

Pelo menos quatro pessoas morreram e 25 ficaram feridas depois de um avião militar russo se ter despenhado num bairro habitacional da cidade de Yeysk, uma cidade nas margens do Mar de Azov, perto da Ucrânia. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa, citado pelas agências russas.

As autoridades russas avançaram que ambos os tripulantes escaparam em segurança, mas o avião caiu numa área residencial, causando um incêndio quando toneladas de combustível explodiram no impacto.

“O local da queda do Sukhoi 34 foi um bairro de uma área residencial e o combustível do avião incendiou-se”, informou o ministério.

Segundo a agência Interfax, as autoridades informaram que o acidente ocorreu durante um voo de treino, sendo que a queda do avião terá sido provocada pela ignição de um dos motores durante a descolagem.

Imagens nas redes sociais filmadas por testemunhas mostram um gigantesco incêndio num prédio de apartamentos.

Russian telegram channels report a military plane (some say jet trainer L-39) fell on a residential building in Yeisk (Krasnodar region, near Ukraine). No official information yet. pic.twitter.com/HINvWzeG7d

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) October 17, 2022