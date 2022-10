A taxa de risco de pobreza na Madeira poderá aumentar este ano, admitiu esta segunda-feira a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, indicando que os dados de 2021 apontam para 24,2% da população em situação de carência.

“Aparentemente e naturalmente isso poderá acontecer [o aumento do número] devido ao contexto geoeconómico“, disse a governante, referindo que a crise gerada pela guerra na Ucrânia está a afetar também a classe média.

Rita Andrade falava na conferência de apresentação do Primeiro Plano de Ação da Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza 2021-2030, no Funchal, um documento elaborado pelo executivo madeirense (PSD/CDS-PP), que estabelece 140 medidas de intervenção junto da população mais carenciada.

Não obstante o facto de os índices de pobreza serem mais elevados nas regiões ultraperiféricas, em 2020 e 2021, a Região Autónoma da Madeira conseguiu melhorar os seus índices e baixou quase 4% no risco de pobreza em relação ao todo nacional, que teve aumentos significativos”, declarou.

O arquipélago da Madeira tem cerca de 251 mil habitantes e, de acordo com a governante, 28,9% da população estava em risco de pobreza ou exclusão social em 2021, número que baixou para 24,2% com a atribuição de apoios sociais, canalizados, por exemplo, através do CRI — Complemento Regional para Idosos e do PROAGES — Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social.

“O apoio é potenciado e majorado em função do número de filhos e poderá chegar até 80 euros por mês para despesas básicas como água, luz, gás, telecomunicações”, explicou Rita Andrade, indicado que desde julho o programa cobre também gastos com combustível, para compensar o aumento de preços.

O PROAGES já apoiou 819 agregados familiares, num total de 2.863 pessoas.

A secretária de Inclusão Social e Cidadania sublinhou que a tendência geral aponta para a diminuição, embora ligeira, do número de pessoas em risco de pobreza na Madeira nos últimos quatros anos, mas admite que se possa começar a verificar agora um aumento devido às consequências da guerra na Ucrânia.

Em relação à Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza 2021-2030 foram definidos três planos da ação — 2021-2024, 2024-2027, 2027-2030 — envolvendo várias entidades públicas e privadas.

PS/Madeira critica “atitude bipolar” do Governo Regional sobre a pobreza

O líder do PS/Madeira acusou esta segunda-feira o Governo Regional (PSD/CDS) de tentar esconder a realidade da pobreza no arquipélago, numa “atitude bipolar”, e apresentou medidas para colmatar o problema que o executivo madeirense “desmente existir na região”.

A pobreza é um flagelo na nossa sociedade, em particular na Região Autónoma da Madeira, que sabemos tem a mais alta taxa de desemprego, os rendimentos médios mais baixos do país, o menor poder de compra e a mais alta taxa de risco de pobreza e exclusão social do país, tudo isto é uma realidade que o Governo Regional tenta esconder”, afirmou Sérgio Gonçalves em conferência de imprensa, no Funchal.

Esta segunda-feira, data em que se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, o responsável socialista madeirense classificou de “irónico”, o facto de o executivo madeirense apresentar o primeiro Plano de Ação da Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza, que vai vigorar entre 2022 e 2024.

“Acaba por ser quase irónico, perante estes indicadores, o Governo Regional e a maioria PSD/CDS, que tentam ignorar, desmentem e tentam fazer de conta que não existe, apresentarem um plano de combate à pobreza”, argumentou.

O também deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, censurou o que classifica de “atitude bipolar” do Governo Regional e a maioria PSD/CDS na política e na governação.

Mas, acrescentou, ser algo a que o executivo insular “já habituou”, pois “por um lado ignora os problemas e, depois, tenta encontrar soluções à pressa para debelar” a situação.

O presidente do PS/Madeira sustentou não ser “apenas com medidas assistencialistas que se irá resolver este problema no médio e longo prazo”.

O socialista defendeu ser necessário apostar na “diversificação da economia, na valorização do produto regional e na criação de oportunidades para os jovens”.

Sérgio Gonçalves complementou que, “neste momento de particulares dificuldades, face ao aumento do custo de vida decorrente da pandemia e da guerra na Europa, é necessário implementar medidas de apoio às famílias”.

O deputado apontou que o partido deu entrada no parlamento madeirense de um proposta, que vai a debate em plenário esta semana, sugerindo um “conjunto de medidas para mitigar e ajudar a população a ultrapassar o aumento brutal do custo de vida”.

Ainda mencionou que o PS/Madeira vai reunir-se na quarta-feira com o secretário regional das Finanças, no âmbito da auscultação aos partidos sobre o Orçamento Regional para 2023.

“É muito importante que o Orçamento Regional tenha medidas inovadoras e que protejam, efetivamente, as famílias, de forma a ultrapassar este momento difícil que vivemos e face aos indicadores que são desfavoráveis e que nos apresentam estimativas de recessão um pouco por toda a Europa, em particular em mercados emissores de turismo para a Madeira, com todos os impactos que isso terá na nossa economia e no emprego”, concluiu Sérgio Gonçalves.