Um regresso a um lugar que conhece bem. Na abertura das jornadas parlamentares do PSD, Hugo Soares, outrora líder da bancada e hoje secretário-geral do partido, não poupou críticas a António Costa, com quem se chegou a bater de frente nos primeiros anos da ‘geringonça’. Para o social-democrata, de resto, o país tem um “Governo do PS que não faz e que é perito em desfazer”.

Começando pela questão do IRC, Hugo Soares fez um ajuste de contas com o passado e lembrou que foi o mesmo António Costa quem deitou para o lixo o acordo para a reforma daquele imposto então acordado pelo PSD de Pedro Passos Coelho e o PS de António José Seguro.

“Quem põe o PS a governar não faz, mas desfaz. Quando o PS começou a governar, apressou-se a desfazer a reforma do IRC. Se essa reforma tem continuado, o atual ministro da Economia já não teria sido desautorizado”, sugeriu o dirigente social-democrata.

