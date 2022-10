A Iniciativa Liberal entregou esta segunda-feira um requerimento para ouvir com urgência no parlamento o secretário-geral do Conselho Nacional da Água com o objetivo de esclarecer as suas recentes declarações sobre o uso da água.

Num requerimento dirigido ao Presidente da comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, o socialista Pedro do Carmo, os deputados da IL lembram as declarações de Joaquim Poças Martins, em entrevista à agência Lusa, no passado dia 24 de setembro, quando este afirmou que a “água de graça” e os subsídios dados aos agricultores “são perversos” e que é preciso “uma mudança de paradigma” na agricultura portuguesa.

Segundo o ex-secretário de Estado do Ambiente no último Governo de Cavaco Silva, a rega em Portugal “não é feita de forma parcimoniosa” pelos agricultores, porque não se fazem contas: “Em Portugal praticamente não se paga pela água [para a Agricultura] e não se mede a água e por aquilo que não se mede nem se paga, não se poupa”, afirmou.

A bancada da Iniciativa Liberal salienta que o Conselho Nacional da Água “é um órgão independente de consulta do Governo português, no domínio do planeamento e gestão sustentável da água”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Neste sentido, constituindo o uso sustentável da água uma preocupação e uma prioridade na agenda política nacional e europeia, sobretudo, em contextos de seca extrema como o que atravessamos, é exigível aos principais atores políticos um tratamento responsável e sério desta temática“, sublinham.

Neste contexto, a IL pede a audição “com caráter de urgência” de Joaquim Poças Martins “por forma a esclarecer se as suas declarações correspondem efetivamente ao entendimento deste órgão independente de consulta do Governo”.

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) já classificou de “falsas” e “caluniosas” as afirmações do secretário-geral do Conselho Nacional da Água sobre o uso deste recurso pela agricultura, e anunciou que vai apresentar uma “declaração de protesto”.