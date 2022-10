Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano aconselhou esta segunda-feira os seus cidadãos a deixarem a Ucrânia, depois de novos ataques russos com mísseis de cruzeiro e drones em Kiev e noutras regiões do país.

Numa mensagem na rede Twitter, o ministério disse que “recomenda vivamente que os nacionais italianos ainda presentes na Ucrânia deixem imediatamente o país”.

‼️Attacchi armati a #Kiev e sul territorio dell'#Ucraina ⚠️Ai connazionali ancora presenti si raccomanda fortemente di lasciare il Paese. Viaggi a qualsiasi titolo in Ucraina sono assolutamente sconsigliati ????Emergenza+38 050 3102111 ℹ️#ViaggiareSicuri➡️https://t.co/TbHZXMRJC5 pic.twitter.com/o4qr8F0D2N — Italy in Ukraine (@italyinukr) October 17, 2022

“Viajar para a Ucrânia seja qual for a forma é absolutamente proibido”, avisaram as autoridades italianas.

O tweet foi divulgado pela embaixada italiana na Ucrânia, na sequência de uma série de “ataques armados em Kiev e noutras áreas do território da Ucrânia”.

A capital da Ucrânia, Kiev, e outras áreas do país foram alvo de ataques com drones kamikazes (aparelhos voadores não tripulados que chocam com os alvos) feitos ao longo da manhã.

As explosões sentidas no distrito de Shevchenkiv, no centro da capital ucraniana, provocaram pelo menos três mortos, segundo as autoridades locais.