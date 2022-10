Uma empresa privada vai investir cerca de 13 milhões de euros na construção de uma residência para estudantes, com 204 quartos individuais, perto da Universidade do Minho, em Braga, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo um comunicado do município, o projeto prevê a criação de 30 postos de trabalho, estando a abertura ao público prevista para setembro de 2023.

A empresa pretende ainda recrutar entre os licenciados da Universidade do Minho, criar parcerias com empresas locais no âmbito do desenvolvimento da sua atividade e irá promover a articulação com os vários núcleos académicos para eventos, apresentação de trabalhos, programas de tutoria e de acompanhamento ao estudo”, acrescenta o comunicado.