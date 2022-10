A situação de seca em Portugal tem afetado a atividade agrícola, em particular os produtores de azeite. Com a chegada da época das colheitas, começam a fazer-se contas às quebras na produção, que podem chegar aos 60%. As regiões do Alentejo e de Trás-os-Montes e Alto Douro são das mais afetadas.

Em junho deste ano, o Governo reconheceu oficialmente que todo o território de Portugal continental estava sob seca severa ou extrema. Em algumas regiões do país, houve necessidade de recorrer a autotanques no abastecimento de água e algumas autarquias aplicaram medidas no sentido de poupar este recurso.

No mesmo despacho publicado em junho, a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, antecipava repercussões negativas na atividade agrícola. A previsão está a ser confirmada no terreno.

Ao Observador, Gonçalo Almeida Simões, diretor executivo da OLIVUM, a Associação dos Olivicultores do Sul, prevê quebras de 30% na produção de azeite em olival de regadio (aquele que precisa de ser regado) e até 60% em olival de sequeiro (que não carece de rega) para o Alentejo. O responsável garante que “todos os grandes produtores vão ter uma quebra de produção”.

Em relação à região de Trás-os-Montes e Alto Douro, prevê-se uma quebra de 40%, segundo o número avançado por Francisco Pavão, diretor da APPITAD – A Associação dos Produtores em Proteção Integrada de Trás os Montes e Alto Douro, que fala “num efeito drástico” das condições meteorológicas de forma geral:

Este é um ano de uma quebra enorme de produção, não tem a ver com a seca, mas também com o calor elevado que tivemos em maio. Por causa disso, neste momento (em outubro) os frutos têm o tamanho que deveriam ter em julho ou agosto, dificilmente serão colhidos”.

Perante estes problemas no setor, é expectável que o preço do azeite continue a aumentar, uma situação que, de acordo com as associações, já se verifica há alguns meses. Até porque, como refere o representante dos olivicultores na região do Alentejo, o conflito na Ucrânia também vai conduzir a uma subida nos preços do produto.

Não estando a Ucrânia a providenciar os consumidores com óleo de girassol, é normal que haja uma espécie de efeito de substituição. Ou seja, quem consome óleo de girassol passar para o azeite. Assim, temos de ver como é que os mercados vão reagir a duas variáveis. Por um lado, o facto de haver menos azeite no mercado. Por outro, o facto de, perante a escassez de óleo de girassol, a forma como o azeite o poderá vir a substituir”, explica Gonçalo Almeida Simões.

Para além dos efeitos económicos, esta seca afeta tem consequências profundas do ponto de vista social, como explica Francisco Pavão. Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, há cerca de 38 mil olivicultores e o efeito de bola de neve vai fazer-se sentir: “não havendo azeitona, o mercado também não funciona. Tudo aqui na região gira em torno dos produtos endógenos”.

O representante dos produtores de Trás-os-Montes e Alto Douro refere mesmo que até a produção para consumo próprio está condicionada. “Este é um ano terrível do ponto de vista agrícola, e como tal, socialmente é um ano terrível”, conclui.