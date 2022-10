SEF já concedeu 53.434 proteções temporárias, incluindo a 13.673 menores, a residentes na Ucrânia

De acordo com os dados recentes do SEF, do total das proteções temporárias a ucranianos, 31.504 foram a mulheres e 21.930 a homens. Os menores são divididos entre acompanhados ou não acompanhados.