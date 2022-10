Um homem de 63 anos morreu esta segunda-feira de manhã na sequência de um atropelamento ferroviário na Linha do Algarve em Faro, encontrando-se esta via cortada, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A mesma fonte do CDOS de Faro adiantou que o homem foi colhido por um comboio regional junto à localidade de Chalé das Canas, em Faro.

“A linha encontrava-se cerca das 09h10 interrompida. Não há ainda uma previsão para a retoma da circulação uma vez que o corpo ainda não foi removido“, disse a mesma fonte.

O alerta para o atropelamento ferroviário foi dado às 07h30.

No local estiveram 13 operacionais, entre Bombeiros Sapadores de Faro, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), PSP e Infraestruturas de Portugal, com o apoio de cinco veículos.