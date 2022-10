Um total de 70% dos ucranianos consideram que a guerra deve continuar até a Ucrânia sair vitoriosa do conflito, mostra uma sondagem publicada esta terça-feira pela empresa norte-americana Gallup. Em contrapartida, apenas 26% desejam ver o país a encetar negociações com a Rússia.

Para 91% dos inquiridos, uma vitória na guerra significa que a Ucrânia volta a recuperar todos os territórios perdidos, incluindo a Crimeia. Por sua vez, apenas 9% acreditam que a Crimeia deve ficar fora de um cenário em que Kiev acaba por derrotar Moscovo.

Em termos regionais, o apoio à guerra varia, mas maior parte dos ucranianos é da opinião que o conflito deve continuar. A região em que a percentagem de inquiridos que é mais a favor da guerra é Kiev (83%), seguido do oeste do país (82%) e do centro (78%).

Em sentido inverso, as regiões que reúnem menos apoio ao conflito é o sul (com 58%) e o leste (56%), em que existe um maior número de população russófila.

De acordo com sondagem, os inquiridos mais escolarizados são os que defendem mais a continuidade da guerra (80% dos licenciados contra 68% que tem apenas o ensino secundário), assim como os homens (76% contra 64% das mulheres).

Este estudo de opinião ocorreu de 2 a 11 de setembro em todas as regiões da Ucrânia, incluindo o Donbass, que é praticamente controlado pela Rússia.