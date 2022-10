O Bloco de Esquerda (BE) pediu esta terça-feira uma audição com o ministro do Ambiente para discutir os preços da energia e a salvaguarda do abastecimento de gás, exigindo uma resposta do Governo que garanta a redução da fatura energética para os portugueses.

“Ou nós temos uma solução que passa por ter mão no setor energético, garantindo que respondemos a qualquer escassez, mas também que não aceitamos que a especulação vá ser o saque do país nos próximos meses, ou então teremos problemas nas famílias, na economia, da desigualdade que vai ser criada”, alertou, em declarações aos jornalistas no parlamento, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.

O bloquista anunciou o requerimento para a audição parlamentar do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que tutela a energia, para “discutir a questão dos preços da energia e a salvaguarda do abastecimento do nosso país no que é fundamental nos próximos meses que é o gás”.

De acordo com Pedro Filipe Soares, assiste-se a várias dinâmicas em termos energéticos, “todas elas negativas para o bolso das famílias”, entre as quais o “potencial resultado da escassez de gás em Portugal e na Europa que está a fazer disparar os preços do gás”.

A Comissão Europeia tomou duas decisões que nós consideramos que vão no caminho certo, esperamos nós é que elas sejam bem executadas. Por um lado, haver um mecanismo de compra, solidária, à escala europeia e por outro lado a limitação de preços no gás”, referiu.

No entanto, na análise dos bloquistas, o “Governo português tem tardado a retirar estes ensinamentos para Portugal”, criticando a ausência de uma verdadeira limitação nos preços da energia e o galopar do preço combustíveis “para valores inaceitáveis e incomportáveis para a larga maioria da população”.

“O Governo olha para a Europa, que admite colocar limites máximos no preço do gás, e nada faz na especulação a que assistimos nas bombas de gasolina. O Governo assiste impávido e sereno a este saque que à Galp tem dado centenas de milhões de lucro, mas que ao Governo não lhe retira um minuto de sono”, condenou.

Para Pedro Filipe Soares “deveria existir uma resposta quer na parte da energia elétrica, quer na parte dos combustíveis quer na parte do gás do Governo que garantisse uma redução da fatura junto das pessoas”.

“Associamos esta causa a uma outra dinâmica porque basta ver os dados estatísticos mais recentes que comprovam o empobrecimento generalizado da população que não só é generalizado como é acelerado e temos na vertente energética uma das vias desse empobrecimento”, alertou.