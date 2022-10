A eurodeputada socialista e ex-ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, foi esta terça-feira eleita presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu, sucedendo a Manuel Pizarro, que deixou o cargo para ser ministro da Saúde.

Maria Manuel Leitão Marques foi hoje eleita presidente da delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu. A deputada sucede a Manuel Pizarro que no início de setembro assumiu as funções de ministro da Saúde no Governo português”, indica em comunicado o PS na assembleia europeia.

Fonte socialista indicou à Lusa que a decisão foi esta terça-feira tomada numa reunião da delegação do PS, com o aval dos eurodeputados.

Citada pelo comunicado, Maria Manuel Leitão Marques admite que este desafio “não é fácil neste tempo de crise” energética e também económica, dados os impactos da guerra da Ucrânia causada pela invasão russa.

“Precisamos de mais solidariedade e alguma criatividade também para responder às dificuldades que enfrentamos. São as pessoas que nos preocupam e não queremos que ninguém seja obrigado a escolher entre comprar comida ou manter a luz acesa, [pelo que] apresentaremos propostas e empenhar-nos-emos em encontrar as soluções necessárias para que ninguém fique para trás”, assegura a nova líder da delegação socialista na assembleia europeia.

A delegação do PS no Parlamento Europeu é ainda composta por Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Isabel Santos, Isabel Estrada Carvalhais e, recentemente, por João Albuquerque, que passou a integrar a lista em meados de setembro passado com a saída de Manuel Pizarro.