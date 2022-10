A Giphy tentou desvalorizar os GIF ao considerar que estavam “fora de moda” e que eram “cringe” (constrangedores), mas o regulador para a concorrência do Reino Unido, o Competition and Markets Authority (CMA), não ficou convencido e voltou a determinar que a Meta venda essa plataforma.

A primeira vez que o CMA decidiu que o negócio deveria ser desfeito foi em novembro de 2021, contudo a Meta recorreu para o Tribunal de Apelação da Concorrência (Competition Appeal Tribunal) e o regulador concordou em reconsiderar a decisão.

O parecer final foi emitido esta terça-feira, com o CMA a considerar que os GIF continuam a ser “um fator importante para o engajamento do utilizador nas redes sociais”, com as pessoas a fazerem “biliões de pesquisas globalmente” e “todos os meses” pelas imagens animadas disponíveis na plataforma da Giphy.

No documento disponível online é possível ler que o regulador concluiu, após rever a sua decisão, que a Meta seria capaz de aumentar o seu “já significativo” poder de mercado através da fusão com a Giphy:

“Ao negar ou limitar o acesso de outras plataformas aos GIF da Giphy, empurrando assim as pessoas para sites que são propriedade da Meta — que já representam 73% do tempo gasto pelo utilizador nas redes sociais no Reino Unido.” “Ao alterar os termos de acesso para exigir que plataformas como o Twitter ou o TikTok forneçam mais dados dos utilizadores para aceder aos GIF da Giphy.”

Desta forma, o CMA descobriu que o negócio entre as duas empresas poderia permitir que a Meta “limitasse o acesso de outras plataformas a GIF, tornando esses sites menos atraentes para os utilizadores e menos competitivos”.

Uma vez mais, o regulador considerou que a fusão “afetaria negativamente o mercado de publicidade gráfica”, porque antes do negócio “Giphy oferecia serviços de publicidade inovadores nos EUA e considerava expandir para outros países, incluindo o Reino Unido”. Esses serviços permitiram, por exemplo, que empresas como a Pepsi promovessem as suas marcas através de GIF.

No entender do regulador, como esses serviços tinham potencial para competir com os da Meta, o comprador “encerrou os serviços de publicidade da Giphy” — o que para o CMA é “particularmente preocupante”, porque a tecnológica liderada por Zuckerberg “controla quase metade do mercado da área de apresentação de publicidade no Reino Unido”.

“A única forma de evitar o impacto significativo que o acordo teria na concorrência é que a Giphy seja integralmente vendida a um comprador aprovado”, lê-se no parecer que refere que a venda da Giphy “promoverá a inovação na publicidade digital” e garantirá que “os utilizadores de redes sociais no Reino Unido continuam a beneficiar do acesso” a essa plataforma para criar e pesquisar GIF.