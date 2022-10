Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

“Um dia difícil”. Foi assim que o Presidente Volodymyr Zelensky descreveu esta segunda-feira, marcada por uma nova onda de ataques russos na Ucrânia. O líder ucraniano voltou a pedir mais sistemas de defesa antiáereos modernos “para garantir a proteção dos céus e reduzir a capacidade terrorista a zero”.

“Quando as capacidades russas forem neutralizadas, a Rússia não terá outra escolha senão pensar em paz”, sublinhou no habitual discurso noturno. Durante o dia, as autoridades ucranianas denunciaram ataques na capital com drones Shahed-136, também conhecidos como drones “kamikaze”, dos quais resultaram quatro mortos. Outras quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas num bombardeamento em Sumy. Segundo Zelensky, 25 localidades ucranianas foram atacadas durante o final da noite e manhã.

O mundo pode e deve parar este terror. Quando falamos da necessidade da Ucrânia de mais defesa aérea, estamos a falar de vidas reais.”

“Em Kiev, mataram uma jovem família ao atingir um apartamento com um [drone] iraniano Shahed. Um homem e uma mulher grávida de seis meses … Vladimir Putin pode marcar outra ‘conquista’: ele matou outra mulher grávida”, afirmou. Meios de comunicação como o Kyiv Independent e o Euromaidan Press divulgaram que a mulher, Viktoria Zamchenko, estava grávida de seis meses.

Viktoria Zamchenko was killed by Russia’s drone attack on Kyiv on Oct. 17. Zamchenko was 6 months pregnant. She worked as a sommelier for Ukrainian wine selling company Goodwine. The company wrote that she was "an incredibly kind and sensitive person." Photo: Goodwine pic.twitter.com/cCPoyGgoCk — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 17, 2022

O chefe de Estado divulgou que, em apenas 12 horas, as forças ucranianas destruíram vários drones iranianos e mísseis cruzeiro. Segundo a força aérea, a Rússia atacou esta segunda-feira o território ucraniano com um total de 43 drones Kamikaze, dos quais 37 foram abatidos.

O dia também ficou marcado por um troca de prisioneiros entre Kiev e Moscovo. Foram libertadas 108 ucranianas, das quais 12 civis. Zelensky sublinhou que este trabalho, garantindo que a Ucrânia vai recuperar todos as pessoas em cativeiro russo. “Quanto mais prisioneiros russos tivermos, mais rapidamente vamos ser capazes de libertar os nossos heróis”.

Imagens divulgados por Andriy Yermak, chefe do gabinete do Presidente da Ucrânia, mostram o momento.

Another large-scale POWs swap was carried out today. Extremely emotional and really special: we freed 108 women from captivity.

Mothers and daughters. Their relatives have been waiting for them to come back. 37 Azovstal evacuees, 11 officers, 85 privates and NCOs. pic.twitter.com/6wIjS2ouJe — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 17, 2022

Our people are returning home ???????? pic.twitter.com/RjCbUyXBfA — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 17, 2022

Também a Ukraine Now partilhou imagens captadas após a libertação. As mulheres vão agora receber tratamentos e reabilitação.