A intenção inicial era que a discussão toda sobre as alterações ao regimento da Assembleia da República e o aumento do número de governantes (sobretudo o primeiro-ministro) no plenário ficasse fechada a tempo de estrear nesta sessão legislativa, depois foi adiada para o tempo do Orçamento do Estado, mas agora volta a ser atirada mais para a frente. Há um texto a ser consensualizado sobre os assuntos em que há acordo, mas as questões mais quentes, como a periodicidade das idas do primeiro-ministro ao Parlamento ou o modelo desses debates, estão longe de qualquer consenso.

A proposta do coordenador do grupo de trabalho, o socialista Pedro Delgado Alves, é que o novo regimento esteja pronto para entrar em vigor a 1 de janeiro e propôs isso mesmo aos partidos. Já não irá a votos no dia 27 de outubro, como chegou a estar previsto, e o debate só será retomado depois de encerrado o processo orçamental, que ocupa os trabalhos parlamentares até ao final de outubro. Delgado Alves acredita que em dezembro haverá tempo para fazer o debate e votar propostas.

Neste momento, os partidos estão a verter os pequenos assuntos onde há consenso para um texto que pretendem que seja votado conjuntamente. Mas o problema é que não há qualquer consenso nas matérias de peso. No PSD, o deputado Hugo Carneiro também não vê, “à data de hoje, caminho feito para consenso”. E a solução final pode ser que cada um submeta a votação as próprias propostas e a maioria socialista vença no final, aprovando o seu modelo — que é contestado pela oposição.

Os sociais-democratas querem o regresso aos debates quinzenais tal como aconteciam até 2020, depois de um consenso entre António Costa e Rui Rio para mudar as regras. “A conjuntura mudou radicalmente, há uma maioria absoluta e o escrutínio do Parlamento tem de ser mais robustecido”, argumenta o deputado do PSD. O PS não só recusa os debates quinzenais (aceita mensais) como também propõe que se acabe com a resposta imediata do primeiro-ministro após a intervenção de cada uma das bancadas.

O “pingue-pongue”, como lhe chama Hugo Carneiro, de pergunta-resposta-pergunta-resposta que o PSD argumenta que garante a “dialética e o confronto permanente”. Com a proposta do PS, cada um vai ao Parlamento fazer uma palestra“, atira pedindo “bom senso” ao PS e esperando que a pausa nos trabalhos, até dezembro, permita “que o PS possa rever a sua posição”.

Caso isso não aconteça, se cada partido levar o seu projeto a votos, a maioria socialista viabilizará o modelo que propôs. “Pode ser que mude até lá, ganhar este tempo não é mais”, diz Hugo Carneiro que acredita que o modelo do PS “diminui o poder de escrutínio”. O que é certo é que o ponto de partida antes da pausa é o desacordo total, com o PS isolado no seu modelo de debate.