A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) abriu o processo de classificação da Igreja de São Pedro, em Valongo do Vouga, no concelho de Águeda, de acordo com um anúncio publicado esta quarta-feira em Diário da República.

A classificação daquela igreja no distrito de Aveiro foi proposta em maio pela secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, e implica condicionantes para os imóveis situados na zona geral de proteção de 50 metros, a partir dos limites externos daquele edifício.

Propriedade da Diocese de Aveiro, a igreja matriz de Valongo do Vouga é uma construção de arquitetura religiosa “maneirista, barroca e novecentista” que possui um retábulo-mor barroco joanino em talha e capelas colaterais com retábulos de talha barroca ao estilo nacional.

A atual igreja não será a primitiva, mas terá sido edificada no mesmo local de um templo anterior, tendo sido alvo de reconstrução em finais do século XVII ou princípio do século XVIII.

O “Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Aveiro – Zona Sul – 1959” da Academia Nacional de Belas Artes, destaca a pia batismal, feita em calcário, do princípio do século XVI, considerando-a “obra pouco comum”.