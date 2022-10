É quase uma ironia. No mesmo dia que a presidente da Comissão Europeia elogiou o modelo ibérico que criou um teto ao preço do gás na produção elétrica, o mecanismo que tem travado os preços da eletricidade em Portugal e Espanha não foi necessário. Isto porque o preço do gás natural incorporado na produção das centrais térmicas foi inferior ao teto de 40 euros que o mecanismo ibérico introduziu em junho deste ano.

Isto significa que, pela primeira vez desde que este mecanismo está operacional, não foi necessário passar nenhum custo do ajustamento para os clientes que estavam expostos ao preço de mercado. E este custo do mecanismo já chegou a ultrapassar os 100 euros em alguns dias, fruto dos recordes no preço do gás natural.

Na quarta-feira, o mecanismo ibérico teve um valor negativo, de cerca de 1,3 euros por MW/h. O que se repetiu esta quinta-feira. E o preço do gás? Uma surpresa que poucos esperariam há umas semanas. Pouco mais de 41 euros por MW hora na quarta-feira e 31,7 euros por MW hora para quinta-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta descida acentuada nas cotações do gás, que se verifica um pouco por toda a Europa, é o resultado da combinação de vários fatores que vão desde a meteorologia às políticas europeias adotadas para responder à crise do gás natural. A começar pelo facto de o nível de armazenamento estar quase no limite. Enquanto os países europeus andaram na corrida ao gás para garantir reservas para o inverno, os preços subiram, mas essa procura agora não está disponível porque não há mais espaço para armazenar gás.

Um sintoma dessa realidade é a fila de metaneiros (navios-tanque de GNL) em redor dos terminais de gás natural liquefeito de Espanha, à espera de uma oportunidade para desembarcar a carga, mas sem o conseguirem fazer por falta de capacidade para regaseificação e armazenamento. Mas há outra razão para a escassez ao nível destas infraestruturas. O consumo de gás natural está em queda acentuada em todos os países, fruto das políticas de redução da procura que os países implementaram coordenados com a Comissão Europeia.

Portugal reportou uma queda de 13% do consumo em agosto e setembro. A queda é superior a 20% quando analisamos apenas o setor industrial. Em Espanha, e apenas em setembro, a procura de gás pela indústria caiu 40%, deixando os fornecedores dessas empresas com um excesso de oferta face à procura que esperavam ter. Outro fator que está a ajudar na queda do preço de gás é a temperatura amena que se vive na Europa, o que faz com que seja mais fácil aos clientes domésticos e aos serviços dispensarem o aquecimento a gás natural. Há ainda uma redução da produção de eletricidade a partir do gás.

Só na noite de terça para quarta-feira, a eletricidade de origem eólica produzida em Portugal foi superior ao consumo nacional, tendo sido exportada para Espanha. O exemplo foi dado pelo presidente da ERSE, Pedro Verdelho, na conferência organizada pela ACEMEL (Associação dos Comercializadores de Energia no mercado liberalizado) para ilustrar a importância das interligações.

Apesar destes fenómenos estarem todos a operar no mesmo sentido: o da baixa do preço do gás e também da eletricidade, esta forte redução dos preços do gás pode não continuar.